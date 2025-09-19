A lo largo de cuatro grandes escenarios culturales

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El otoño cultural de Eibar no se entendería sin sus escenarios. El Coliseo se mantiene como epicentro de los grandes conciertos, obras de teatro y festivales internacionales. Por sus tablas pasarán desde la trovadora americana Martha Fields hasta las propuestas de Euskelga y La Mapatxa Teatroa.

La plaza Errebal, por su parte, se ha consolidado como espacio para el talento joven y las propuestas participativas. Allí se celebrará el Bertso-Saio Musikatua y ya ha acogido parte del MIKA Fest, que atrajo a público juvenil con la danza coreana.

Portalea, se reafirma como centro expositivo. Desde pintura hasta acuarela, pasando por certámenes de fotografía y cortometrajes, este espacio acogerá el pulso creativo de artistas vascos y nacionales.

Las calles de Eibar también se convierten en escenarios vivos, como lo demuestra la programación de la Cielito Musika Banda y la Usartza Txistulari Banda, que llenarán de música plazas y avenidas.

La combinación de estos espacios demuestra la voluntad de descentralizar la cultura y acercarla a cada rincón de la ciudad. Una apuesta que busca implicar a toda la ciudadanía y reforzar la idea de que Eibar es, en sí misma, un gran escenario cultural. Así, el concejal de Cultura, Andoni Zabala, remarcó el carácter diverso del programa. «Está pensado para disfrutar en común. Desde nuestras bandas locales hasta artistas internacionales. La cultura es memoria compartida».