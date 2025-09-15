La 'Kultu' retoma sus actividades con los ensayos de canciones y la exposición artística

A. E. EIBAR. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Tras el parón veraniego y las fiestas de Arrate, Arrate Kultur Elkartea vuelve a la actividad con dos propuestas que combinan tradición y creatividad. La asociación cultural, con sede en Zuloagatarren, invita a los amantes de la música popular y a los socios con inquietudes artísticas a participar en sus programas de septiembre. La primera cita será el martes 23 de septiembre, a las 19.00 horas, cuando se celebrará una reunión abierta en los locales de la asociación para organizar las próximas sesiones de Canciones Tradicionales Vascas. En ese encuentro se definirán los días, horarios y repertorio. «Si te gusta cantar canciones tradicionales vascas, ven a la reunión y hablaremos», animan desde la entidad, que mantiene viva la práctica colectiva del canto como espacio de encuentro y transmisión cultural».

La exposición artística de socios y socias se celebrará entre el 26 de septiembre y el 12 de octubre. La muestra constituye un escaparate plural en el que la comunidad de la asociación comparte sus inquietudes creativas y su pasión por el arte.

Este año, la exposición promete destacar, especialmente, por la diversidad de materiales y técnicas empleadas. Pintura, escultura, fotografía, dibujo, cerámica, collage o trabajos textiles se darán cita en un mismo espacio, confirmando el carácter abierto y multidisciplinar de la iniciativa.

Para garantizar la participación de todas las personas interesadas, cada miembro podrá presentar un máximo de dos obras, siempre que no sean de gran tamaño, lo que permitirá una organización equilibrada y accesible de la muestra.

El montaje de la exposición se llevará a cabo el 24 de septiembre a las 10.00 horas en Topaleku, momento en el que se dará forma definitiva a la disposición de las piezas.

No obstante, los socios podrán depositar previamente sus obras en la oficina de Arrate Kultur Elkartea o en la entrada de la primera planta, facilitando así la logística y el trabajo del equipo organizador.