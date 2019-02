Las koko-dantzak abren el Carnaval eibarrés El baile de las koko-dantzak se ha convertido en una tradición antes de los carnavales. / FÉLIX MORQUECHO Los dantzaris de Kezka recorrerán mañana los caseríos de Kiñarraga y Otaola y después retornarán a Unzaga A.E. Viernes, 22 febrero 2019, 00:16

El grupo Kezka inicia mañana, a partir de las 8.30 de la mañana, desde la parroquia San Andrés, el Carnaval eibarrés con el ya habitual recorrido de las 'koko-dantzak' por los caseríos y valles eibarreses.

Kezka ha sabido convertir en tradición las actuaciones de los danzantes de Carnaval (koko-dantzariak) y las comparsas (koko-marru)

8 30 horas. Reunión en la parroquia San Andrés. 9 00 a 16.00 horas. Recorrido por los caserios de los barrios de Otaola-Kiñarra. 19.00 a 21.00 horas. A la vuelta de los barrios rurales, la Koko-dantzak recorrerá las calles del centro de Eibar salida desde el parque del Ambulatorio en Julian Etxeberria por Zuloagatarren, Toribio Etxebarria, Untzaga, Calbetón para terminar en la parroquia acompañados de Mauxitxa.

«La constante evolución ha convertido esta danza en una tradición». Estas palabras son de uno de los responsables del grupo eibarrés, que reflejan su espirítu al organizar, por vez primera en el año 2008, dicho evento, cuando recalcaban que habían «utilizado unas pequeñas ascuas del Carnaval tradicional eibarrés para reavivar el fuego de la fiesta».

En esta edición, uno de los grupos tiene previsto ir a Saratsuegi (Sautsi) e Iragorri, para, después, descender a Azitain y visitar los caseríos Loiola, Egiguren, Izkua y Txopen, para terminar en el otro extremo, en Otaolaerdikoa e Ipurua.

El segundo grupo empezará en Txonta y seguirá hacia Mertxete, Iraegi, Aretabeletxe, Iraegitxiki y Unbe. Por último, los dos grupos se unirán y acudirán a Altamirabehekoa, Katina y Bolingua.

A partir de las 19.00 horas los dantzaris de Kezka se reunirán en el parque del Ambulatorio y ofrecerán sus bailes por las calles de Eibar acompañados por la charanga Mauxitxa de Elgoibar. Danzantes enmascarados que representan a personajes con personalidad propia, entroncados a su vez con la tradición y el espíritu de los antiguos carnavales europeos, darán vida a los engañadores, los gorgojos, los zorros, el oso, Petra y María, Don Eusebio, Kattalin y Manuela, Batista kojua, la Virgen de Arrate, Martín el herrador... los danzantes y su juego de palos.

Once años

Esta iniciativa fue la novedad del programa de los 'Aratosteak 2008', y todo ello gracias al trabajo llevado a cabo durante muchos meses por los miembros del Kezka. Las 'Koko-dantzak' suponen una adaptación a los tiempos de bailes tradicionales vascos que tenían lugar en las zonas rurales durante los 'Aratosteak' hace más de setenta años. Desde el Kezka se dejó bien claro que no se trata de una recuperación de una tradición antigua, si no más bien una adaptación. «Encontramos indicios de que este tipo de celebraciones se podían haber dado en Eibar y partiendo de eso hemos querido jugar», explicaban entonces. «No queríamos que se tratase de una recuperación de una tradición, y aunque así hubieramos querido, no habría sido posible porque los restos documentales que hemos encontrado no dan para tanto», exponen desde el grupo Kezka.

La puesta en marcha de las 'Koko-dantzak' había empezado tres años antes con una recogida de información, tanto escrita como oral, de lo que podía haber en Eibar de la historia del Carnaval. Pero lo que se ha podido recoger del Carnaval tradicional de Eibar sólo es una parte del puzzle que componen las 'Koko-dantzak', ya que al no tener datos suficientes, también se incorporaron elementos del Carnaval rural o tradicional de otras partes de Europa.