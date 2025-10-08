Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los judokas armeros en el torneo nacional en Cantabria. JUDO C. KALAMUA

Los judokas del Club Kalamua tomaron parte en la Copa nacional en Cantabria

M. R.

Eibar.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:28

Comenta

El Judo Club Kalamua participó el pasado fin de semana en la Copa de España de Cantabria Cadete. Este año debutaban cuatro cadetes de primer año, que acompañaron a Doha Shrir.

Aunque los resultados no fueron los esperados, el club valora positivamente la participación por el aprendizaje que supone enfrentarse a rivales de nivel estatal. Aner González (-55 kg) y Julen Martín (-66 kg) cayeron en sus respectivos combates, mientras que June Valladares (-60 kg) también fue derrotada en su primer enfrentamiento. Por su parte, Doha Shrir (-70 kg), en su tercer año de cadete, logró una victoria antes de caer en dos combates muy igualados.

La próxima cita para el club será el Torneo Anaitasuna, y los judokas ya preparan su vuelta.

