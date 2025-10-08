Los judokas del Club Kalamua tomaron parte en la Copa nacional en Cantabria

El Judo Club Kalamua participó el pasado fin de semana en la Copa de España de Cantabria Cadete. Este año debutaban cuatro cadetes de primer año, que acompañaron a Doha Shrir.

Aunque los resultados no fueron los esperados, el club valora positivamente la participación por el aprendizaje que supone enfrentarse a rivales de nivel estatal. Aner González (-55 kg) y Julen Martín (-66 kg) cayeron en sus respectivos combates, mientras que June Valladares (-60 kg) también fue derrotada en su primer enfrentamiento. Por su parte, Doha Shrir (-70 kg), en su tercer año de cadete, logró una victoria antes de caer en dos combates muy igualados.

La próxima cita para el club será el Torneo Anaitasuna, y los judokas ya preparan su vuelta.