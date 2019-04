«Los jóvenes no siguen en el arte» Los componentes de la Asociación Artística pusieron en marcha una nueva edición de sus exposición colectiva. / MIKEL ASKASIBAR Pese al alto número de matriculaciones con las que cuenta la Escuela de Dibujo, no existe «continuidad» en la generación de artistas La Asociación Artística abre su muestra colectiva sin recambio generacional A. E. EIBAR. Sábado, 6 abril 2019, 00:12

La sala de exposiciones de Portalea inauguró ayer una de las citas tradicionales de la Asociación Artística, como es su muestra más colectiva de todas las que alberga. Casi medio centenar de autores participan en esta exposición que lleva muchos años celebrando, hasta incluso han perdido la cuenta del número exacto de celebraciones. La particularidad de esta muestra es que todos sus miembros tienen la posibilidad de dar a conocer sus trabajos.

Los primeros visitantes pudieron ver cerca de 80 obras que componen la muestra. «Más o menos somos unos 45 autores», explicaba José Agustín Larrañaga, presidente de la Asociación. «Cada uno presenta dos obras y el número total es similar al de años anteriores».

Participantes La Asociación Artística de Eibar abrió su exposición colectiva, con 45 autoresa. Obras Un total de 70 obras se exponen en Portalea de pintura, talla de madera, cerámica, fotografía, escultura. Horario En Portalea, de martes a domingo, de 18.30 a 20.30 horas.

Por ello, la variedad es una de las señas de identidad de la exposición, ya que los materiales y temas abarcan un amplio espectro. Predomina la pintura pero también se puede ver una amplia muestra de trabajo en madera, tallas, algo de grabado y fotografía, y también escultura, con materiales que van de la cerámica al alambre o incluso a los frutos secos. Los horarios para visitar la muestra en Portalea son de martes a domingo, de 18.30 a 20.30 horas.

La Asociación Artística se mantiene en activo con sus 165 miembros en la actualidad desde su fundación oficial en 1975. Antes un grupo de unos diez artistas y amigos, comandados por José Kareaga, Paulino Larrañaga, Dioni Murua y Alejandro Marful, habían logrado fomentar el arte en Eibar, organizando exposiciones como la de Ignacio Zuloaga, Jacinto Olabe, Carlos Elgezua y otros artistas de otras localidades.

Por el taller común de la calle Pagei pasaron multitud de eibarreses, pero la alta media de edad es uno de los problemas de cara a un relevo. «A los jóvenes no les gusta el arte. Tenemos un alto índice de matriculaciones en la Escuela de Dibujo, pero después los jóvenes no se apuntan a la Asociación Artística. No se interesan por formar parte de un colectivo como éste. Cuando llegan a los 35 o 40 años es cuando terminan de participar en la asociación», explica su presidente.

Desde el grupo se trata de favorecer el acceso al arte de los más jóvenes, en actividades como el concurso anual de pintura al aire libre, «pero el problema que tenemos es que no se apunta nadie de Eibar. Sólo vienen los niños pequeños por indicación de la profesora. Una pena», señalaba Larrañaga.