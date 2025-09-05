Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joseba Bermejo. SD EIBAR

El joven guardameta del filial Joseba Bermejo renueva como armero hasta 2028

M. R.

Eibar.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30

El Eibar sigue apostando por el talento de su cantera. El club armero y el portero del filial, Joseba Bermejo (Oñati, 2005), han alcanzado un acuerdo para la renovación de su contrato hasta junio de 2028.

Bermejo llegó al Eibar en categoría cadete procedente del Aloña Mendi, su club de origen, y desde entonces ha ido escalando dentro de la estructura formativa. La pasada temporada fue una de las piezas fundamentales del Eibar C en Tercera Federación, donde disputó 1.500 minutos, detuvo un penalti y encajó solo 24 goles, ayudando al conjunto dirigido por Atsu Okazaki a firmar un meritorio 9º puesto y a consolidarse en la categoría.

Su buen rendimiento le ha permitido dar un paso más en su progresión, promocionando este curso al Eibar B de Segunda Federación, donde seguirá creciendo como guardameta. Además, su evolución ya le ha permitido ejercitarse en varias ocasiones con el primer equipo, tanto a las órdenes de Joseba Etxeberria como de Beñat San José.

Con esta renovación, el joven portero oñatiarra seguirá defendiendo la portería armera durante las próximas temporadas.

