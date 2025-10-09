Jornada clave para el Eibar Eskubaloia

El Eibar Eskubaloia afronta un fin de semana muy duro con dos compromisos clave para sus equipos sénior masculino y femenino. Ambos conjuntos llegan ... lanzados, invictos en sus respectivas categorías, y tratarán de prolongar su excelente dinámica para consolidarse en la zona noble de la clasificación.

El conjunto masculino, dirigido por Fernando Fernández, disputará el domingo la quinta jornada de la Primera Nacional. Será su tercera salida de la temporada, y probablemente la más complicada hasta la fecha. Los armeros visitarán al Romo, tercer clasificado, en un encuentro que se disputará a las 12.15 horas en el polideportivo Gobela de Getxo.

El Eibar Eskubaloia llega al duelo en un momento inmejorable: suma cuatro victorias en cuatro partidos y se mantiene colíder de la categoría junto al Zarautz. El equipo ha mostrado una gran progresión con el paso de las jornadas, mejorando su solidez defensiva y progresando en el juego ofensivo. La pasada semana firmaron su mejor actuación del curso al imponerse por 36-27 al Egia en Ipurua, desplegando un juego fluido y equilibrado que les permitió dominar el marcador de principio a fin.

Por su parte, el Romo se presenta como un rival de enorme peligro. Los vizcaínos ocupan la tercera posición, con seis puntos, solo dos menos que los eibarreses. Pese a estrenar la temporada con una derrota en casa han sabido reaccionar con fuerza encadenando tres victorias consecutivas, lo que les convierte en un serio aspirante a los puestos de promoción. El encuentro del domingo promete ser una auténtica prueba para el Eibar Eskubaloia, que buscará mantener su racha perfecta y seguir sumando de dos en dos en su objetivo de pelear por la fase de ascenso.

El femenino juega este sábado

En cuanto al sénior femenino, las de Andoni Pérez disputarán este sábado, la tercera jornada de la División de Honor Plata, también con la motivación por las nubes tras un inicio impecable. El polideportivo Ipurua volverá a acoger un duelo de alto nivel a las 19.00 horas entre Eibar Eskubaloia y Sustatuz de Castro Urdiales, dos equipos que han ganado sus dos primeros partidos y suman un pleno de puntos.

Las eibarresas han iniciado la temporada 2025/26 con paso firme y confianza. En la primera jornada superaron con claridad al Santander (29-21) y en la segunda lograron una meritoria victoria a domicilio frente al Zarautz (26-27). Ambos triunfos, además, llegaron ante rivales directos en la lucha por la permanencia, lo que refuerza la moral del grupo y muestra el crecimiento del equipo respecto al curso anterior.

El Sustatuz, por su parte, llega en una situación muy similar: invicto, con dos victorias en dos partidos, y con las ganas de consolidarse entre los equipos fuertes de la categoría. Todo apunta a un enfrentamiento igualado y de gran intensidad, en el que la afición eibarresa volverá a ser clave para empujar a las armeras hacia una nueva victoria.

Con estos dos atractivos duelos, el fin de semana se presenta muy entretenido para el Eibar Eskubaloia. Los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de dos partidos de altura, con el añadido de que ambos equipos están firmando uno de los mejores arranques de los últimos años.