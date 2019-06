Jone Agirrezabal, Aleu Cid y Amaiur Mayo con el 'Seven' de Euskadi J.A.R. EIBAR. Domingo, 30 junio 2019, 00:13

La selección de Euskadi ha vuelto a llamar a jugadoras del Avia Eibar Rugby sénior femenino para jugar el Torneo Autonómico de Seven en Ribadeo (Lugo). Amaiur Mayo, Jone Agirrezabal y Aleu Cid han acudido a la llamada de la Federación Vasca para formar parte del combinado vasco. Es un torneo en el que diferentes comunidades autonómicas toman parte y el nivel es, a priori, alto. Este es el último torneo de la temporada para dar fin a un año muy sacrificado, pero también con muchos éxitos. El primer equipo femenino ha tenido una campaña excelente con el ascenso de Liga Vasca a División de Honor B, lo que le permitió jugar la promoción de ascenso a División de Honor A, llegando hasta la final, quedándose a las puertas de la máxima categoría. No se puede pasar por el alto la Copa de España Seven femenino celebrada en Valencia, título que se trajo por las chicas a las vitrinas del club, al ser campeonas, lo que les va a permitir jugar la Copa de la Reina la próxima temporada.

Cristina Guntín y su plantilla han realizado un gran esfuerzo logrando dar pasos importantes, paso a paso han conseguido que el rugby femenino eibarrés esté ahora mismo en lo más alto del podio. En agosto comenzará la pretemporada para la gran parte del colectivo del Avia Eibar, desde los dos primeros equipos masculino y femenino, y posteriormente los conjuntos de base, éstos en septiembre. En el caso del Avia Eibar femenino al haber subido a División de Honor B en el siguiente curso los desplazamientos y exigencias serán mayores.