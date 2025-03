En memoria de Walter Tuzzeo

Comenta Compartir

Le conocí una noche al dirigirme hacia casa tras el ensayo de la Coral Sostoa. Entré en el estudio de Isabel Laspiur y me encontré ... con un joven risueño y afable, parecía muy comunicativo, de fácil relación. No me imaginaba entonces que Walter nos iba a dar tantos momentos de alegría a Sostoa Abesbatza con sus grabaciones. Siempre era lo mismo, desayunábamos y a trabajar. Al principio en su pequeño estudio en Mendaro y posteriormente en su estudio de Eibar. Había que seleccionar los temas, había que regular y ecualizar el sonido por tratarse de grabaciones de conciertos en muy diferentes entornos sonoros. De este modo Walter nos ha ido proporcionando a la Coral Sostoa más de una veintena de CDs que serán para las y los coralistas un tesoro y un recuerdo de su paso por este coro,

No perdía oportunidad de hacerme notar que también la Coral Sostoa ocupaba un lugar importante en su corazón. Los dos últimos CDs nos pasó precisamente diez días antes de su fallecimiento. Con la llegada de la pandemia se le presentaba a Walter uno de los retos más importantes. A finales de 2019 y comienzos de 2020 se habían celebrado en Bilbao y Getxo, dos conciertos con temas de óperas originalmente escritas en euskara, con la participación del tenor Andeka Gorrotxategi, la soprano Ana Otxoa, La Sociedad Coral y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, bajo la dirección de Oliver Díaz. La grabación en directo resultó un fiasco. Y aquí entra en escena nuestro amigo Walter. Los promotores accederán a él con la propuesta de 'recuperar' dicha grabación y así poder editarlo en un CD. Un trabajo difícil, pero importante. Nos encontrábamos en pleno confinamiento. Con gran ilusión, empeño, paciencia y alegría desbordante, aceptó el reto y comenzamos con el trabajo. Walter en Eibar, móvil en mano ante su mesa de grabación y su ordenador. Yo, como encargado de la recuperación de estas obras y responsable del programa del concierto, desde mi casa de Bergara, colgado también del móvil con las partituras sobre mis rodillas y un lápiz en la mano. Así se fue desarrollando la labor durante siete meses, en jornadas de 7 y 9 horas, tratando de rehacer dicha desafortunada grabación. En esta ocasión, Walter no se enfrentaba solamente a una gran masa orquestal y coral, sino a diferentes instrumentos (más de 20) y cantidad de voces (solistas y gran coro) a quienes debía llegar, hasta identificarlos y resolver los problemas de cada línea de sonido. Sería necesario intervenir muchas veces en los instrumentos de forma individualizada, corrigiendo, ajustando, resaltando sonidos etc, Y eran 17 temas de ópera, en casi todos los casos sus primeras grabaciones. Se trataba de una muy delicada artesanía y Walter fue el artista ideal para poder llevarlo a buen término. El 20 de noviembre de 2020 recibíamos el OK del director de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Erik Nielsen, dando luz verde a la edición del CD 'Alare - Euskal operaren bristadak'. Por supuesto..., mezclado y masterizado por Walter Tuzzeo. El 29 de noviembre se presentaba este CD en un acto en la Sala Barraincua de Bilbao, con la presencia de las autoridades de cultura del Gobierno Vasco y de la Diputación de Bizkaia, así como de sus promotores, 'Andekazaleak', cuyo presidente era el eibarrés Jose Antonio Azurmendi. Era el triunfo y muestra de la valía personal y de la calidad de artista que tenía en su interior nuestro amigo para siempre, Walter Tuzzeo.

