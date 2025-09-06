Goles de eibarreses con el Eibar

En diferentes medios de comunicación se ha resaltado la noticia de que el eibarrés Jon Magunazelaia ha debutado con el primer equipo del Eibar, y ... que hacía diez años que un jugador nacido en la ciudad no llevaba la elástica azulgrana.

El anterior a 'Maguna' fue Ion Errasti, que durante tres temporadas jugó en Ipurua y curiosamente lo hizo en tres diferentes categorías, 2ª B, 2ª A y Primera División, por lo que fue protagonista de dos ascensos y logró ser el primer eibarrés en jugar como azulgrana en Primera. Queda para el recuerdo su capitanía en el Nou Camp en la visita al Barcelona.

Las cifras indican que Errasti jugó con el Eibar en Segunda B 34 partidos ligueros, además de los seis partidos de Play-off frente a Alcoyano, Oviedo y L´Hospitalet que finalizaron con el ascenso a Segunda A en 2013. En la nueva categoría el Eibar volvió a conseguir ascender y el eibarrés disputó 32 partidos de liga. Ya en Primera División jugó 25 partidos de liga a las ordenes de Gaizka Garitano y, como en las temporadas anteriores, formaba en el doble pivote junto a Dani García. Errasti, actualmente técnico en el fútbol base del Villarreal, no marcó ningún gol en los 97 partidos citados. De hecho, en Segunda B del equipo base formado por los futbolistas que más jugaron esa temporada fue el único que no marcó gol, y en Segunda División tampoco marcó, siendo el único de ese equipo base que no lo hizo junto al lateral derecho 'Lillo' y a Dani García.

Finalmente en Primera, tampoco marcó gol en sus 25 partidos. Curiosamente en esa faceta volvió a completar dupla con Lillo, siendo los únicos que no marcaron gol con el Eibar de entre los once jugadores que más participaron en las alineaciones.

Errasti era un jugador de los que no pierden nunca su sitio en el campo, entendía perfectamente el juego y lo que convenía a su equipo en cada momento, pero hay que reconocer que no era un goleador.

Revisando las estadísticas vemos que hasta el gol de Magunazelaia al Huesca del pasado lunes el último eibarrés que había marcado gol con la camiseta del Eibar fue Alex Albistegi. Lo hizo en Segunda B el 21 de abril de 2011 en Ipurua en una victoria por cuatro a cero frente a la Gimnástica de Torrelavega, y esa temporada además ya había marcado otros tres goles.

Por lo tanto han pasado algo más de catorce años desde ese gol. Pero si nos vamos a Segunda División nos tenemos que ir hacia atrás en el tiempo, hasta un lejano 16 de junio 2001 en Sevilla. Era el último partido con la elástica del Eibar del mítico Óscar Artetxe, que marcó un gol en el Sánchez Pizjuán, y han pasado algo más de veinticuatro años desde entonces, lo que nos hace tomar dimensión de la importancia simbólica del gol logrado en Huesca por Magunazelaia.

La afición espera que además de su sobresaliente nivel de juego le acompañen los goles a este eibarrés que, con solamente veinticuatro años, ya ha jugado las siguientes competiciones: Primera División, Segunda, 1ª RFEF, 2ª RFEF, Copa de España, Europa League, Liga de Campeones, Promoción a 2ª y Promoción a 1ª RFEF. Casi nada para su corta edad.