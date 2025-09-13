La venganza del Mutriku en Ipurua

La larga historia de 81 años del Mutriku ha estado muy ligada a la de la S.D. Eibar. El primer partido de la historia ... del equipo costero fue en Lerun el 24 de septiembre de 1944 en Regional Grupo Costa y su rival fue el Eibar, encuentro que finalizó con empate a uno. Al no tener campo de fútbol en la localidad esa temporada el Mutriku jugaba como local en Deba y Elgoibar.

Pero en abril de 1945 se inauguró en el mismo espacio que conocemos actualmente el campo de San Miguel, que por lo tanto es más antiguo incluso que Ipurua, y quiso el azar que ese día se enfrentasen de nuevo mutrikuarras y eibarreses, con victoria para los locales por 3-2. Por su parte el Mutriku visitó por primera vez Ipurua en noviembre de 1947 y venció por 1-2. Lo cierto es que en los cuarenta en Regional fue la única victoria de los blanquiazules a domicilio contra el Eibar. Posteriormente con los ascensos de los azulgranas a 3ª y 2ª tardarían años en volver a enfrentarse ambos equipos. En 3ª en la década de los sesenta coinciden seis temporadas, y en Ipurua se dan cinco victorias locales y un empate, con 16 goles para el Eibar y uno a favor solamente para el Mutriku.

Las temporadas que van de la 76-77 a la 78-79 el Eibar militó en Regional y el Mutriku tuvo años dorados que se prolongaron hasta mediados los 80. Quizá por esa razón en 1976 la directiva eibarresa decidió invitar al Mutriku al Torneo de la Amistad junto al Aurrera de Ondarroa y el Arenas. Los mutrikuarras vencen en semifinales al Arenas por 1-0 y los eibarreses derrotan al Aurrera por 5-3. En la final las estadísticas eran claramente favorables al Eibar, y además jugaba en casa, pero por si acaso la organización designó como árbitro del partido a Alberto Osoro Garay, ayudado en las bandas por Del Rey y Aja. Por cierto, los tres colegiados eran eibarreses. ¿Algún problema? El partido acaba con empate a cero y el Eibar gana el Trofeo a penaltis por 4-3. Seguía el gafe del Mutriku en Ipurua, aunque la 76-77 vencieron por fin en liga regional en Ipurua treinta años después de su única victoria en campo armero y además ascendieron a 3ª.

En 1977 los costeros vuelven a ser invitados al Torneo pero caen en semifinales contra el Michelín, y en 1978 repiten participación por tercera vez consecutiva. El Mutriku militaba en 3ª y el Eibar en Regional, pero la estadística en Ipurua favorecía al Eibar. En semifinales el Mutriku elimina al Aurrera de Ondarroa a penaltis y el Eibar al Anaitasuna. La final comienza bien para el Mutriku con el 0-1, pero el Eibar consigue voltear el marcador con goles de Auzmendi y Alfonso Moya. Faltan solamente diez minutos y el maleficio del Mutriku en Ipurua parece que va a seguir cuando los visitantes empatan y en el 86 logran el 2-3 por medio de Prieto. Así el IX Trofeo de la Amistad viaja a Mutriku tras muchos partidos perdidos por goleadas en Ipurua con alguna rara excepción.

Los dos equipos se volverían a enfrentar en Ipurua desde el ascenso del Eibar en 1979 a 3ª cuatro veces, que sumadas a las seis de la década de los sesenta dejan un balance de diez partidos en 3ª, nueve ganados por el Eibar y uno empatado. 31 goles marcados por el Eibar y 2 por el Mutriku. Desde la última goleada de 1985 el Mutriku no ha jugado partidos oficiales contra el Eibar, pero para la afición mutrikuarra siempre estará en el recuerdo aquel Trofeo de la Amistad de 1978, y así me lo recuerda siempre mi amigo mutrikuarra José Mari Ulazia. Aquel día de la gesta el equipo costero era: Carrera, Andonegui, San Sebastián, Eizaguirre, Irigoyen (Zumalabe), Patxi (Guillermo), Azkue I, Ortega, Sánchez, Mendikute (Prieto) y Agirre II, entrenados por el joven mutrikuarra José Luis Arrizabalaga 'Sabino'.

Sobra decir que tras ganar el Mutriku el IX Trofeo de la Amistad de 1978 no volvió nunca a ser invitado a participar en posteriores ediciones. Pero el Mutriku Futbol Taldea es mucho más que aquel partido de Ipurua de 1978, es un ejemplo de trabajo bien hecho en el fútbol durante más de ochenta años.