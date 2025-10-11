Salieron a hombros antes de la corrida

El fin de semana del 2 y 3 de octubre de 1971 en Eibar se presentaba muy atractivo, con espectáculos como una novillada de toros, ... partido de fútbol en Ipurua y para finalizar una becerrada benéfica para el Hogar del Jubilado.

Así, el sábado en la plaza de toros, con reses de la acreditada ganadería del Puerto de San Lorenzo, salieron al coso eibarrés los novilleros 'El niño de la Capea' y 'El Lince', en aquel momento promesas del toreo que ni siquiera se alojaron en el flamante y nuevo Hotel Arrate, sino que acudieron a una modesta Pensión de la Calle San Juan. La novillada fue un éxito de público, en especial con una buena actuación del que con el tiempo sería famoso torero 'El niño de la Capea'.

El domingo en Ipurua se jugaba el partido de Tercera División Eibar-Zamora. Los zamoranos habían jugado anteriormente una sola vez en Ipurua, fue en 1951 en la fase de ascenso a Segunda División, y en 1971 vivían días felices tras haber ascendido desde Regional la temporada anterior. Jugar en Eibar contra uno de los 'gallitos' era importante para los castellanos, que se vieron arropados por su fiel afición, en muchos casos zamoranos residentes en Eibar con procedencia en Toro y en Morales de Toro, dos localidades desde las que muchos nativos emigraron a Eibar en los 50 y los 60. Los gritos de ánimo y las pancartas se hacían notar en Ipurua.

Debido a que ese día se celebraba una becerrada benéfica se tuvo que adelantar el partido, que se jugó a las 4.15 en lugar del horario habitual de verano que eran las cinco de la tarde. El Eibar alineó a Murguiondo, Lozano, Ríos (Cortabarria), Ontoria, Lustres, Artola, Cadarso, Lacasa, Chinchurreta, Zárate y Urbieta. Mediado el segundo tiempo el Zamora marcó gol de penalty, cometido por Artola, y seis minutos después Cortabarria empató de cabeza, finalizando el encuentro con ese empate a uno. Al término del partido la afición zamorana invadió Ipurua y sacó del campo a sus jugadores a hombros por la hazaña de haber puntuado en Eibar.

La mayoría de las personas asistentes al partido se desplazaron con rapidez a la plaza de toros, que se llenó en su totalidad debido a la fama de los 'toreros' y el resto de acompañantes. La Presidencia la ocupaban los antiguos máximos responsables de la Peña Taurina junto a las 'manolas' Arantza Alcorta, Elisabeth Urrusolo, Elena Suárez y Blanquita Martínez.

Pero lo importante era el espectáculo taurino, y el primero en actuar fue 'El Satélite', que realizó una excelente faena por la que recibió las dos orejas y el rabo. El siguiente diestro fue Eusebio Arregui, que pese a recibir dos revolcones también fue premiado con dos orejas y un rabo. El público estaba muy entregado a las faenas.

Pero sin duda la figura de la tarde fue Ignacio Larrarte 'El Chacarte eibarrés', con una actuación que la prensa definió como 'cumplió su cometido con gracia y empaque'. Se lució en todos los tercios, banderilleó y finalmente dio una buena estocada a la res y terminó su actuación con un certero descabello. Ante el delirio del público recibió dos orejas y el rabo. Larrarte era muy artista. Finalmente Juan Manuel Cengotita, gran tirador de tiro pichón y miembro de la Sociedad Sasipe, realizó una buena faena muy aplaudida. Entre los subalternos se contaba con los exfutbolistas Kaiku y Aputxiano junto a El Boti.

En la labor de guardián del callejón estaba José Luis Egaña 'Banco' y junto a él destacó Roberto Altuna en sus intervenciones con la capa. Como alguacilillo se contó con Enrique Hernández, más conocido por 'Zito Zito', acompañado por el incondicional aficionado del Eibar y taurino de pro el carnicero Antonio Amuchástegui, colaborando también Segundo Arana y Juan Mari Guisasola.

Y así termino la tarde que comenzó con los futbolistas del Zamora saliendo a hombros de Ipurua antes de la corrida y con los 'diestros' también alzados a hombros en la plaza de toros.