El Robo de la Copa de Chanchazelay

Chanchazelay fue el escenario en el que se jugaban los partidos de fútbol de categorías infantiles entre inicios de la década de los treinta y ... la primavera de 1974, cuando tras la construcción del anexo pasaron a jugarse allí. Por ello durante esos años millares de eibarreses y futbolistas de poblaciones cercanas se iniciaron en 'Chancha' en el fútbol.

En 1936 con motivo del quinto aniversario de la proclamación de la República el Ayuntamiento preparó un amplio programa de fiestas que incluía además de actividades relacionadas con el evento político otras como: Conciertos de la Banda de música municipal con bailables en la Plaza de la República, actual Plaza de Unzaga. Además había romerías, gigantes y cabezudos, lanzamiento de fuegos artificiales, conciertos de txistularis, etc.

Pero en el programa el peso principal de las actividades se basaba en las competiciones deportivas: En ciclismo destacaba el V Gran Premio de la República con la prueba Eibar- Madrid-Eibar que transcurría en cuatro etapas entre el 11 y el 14 de abril; carreras de Cross country en el centro de la ciudad con llegada junto al Ayuntamiento; combates de boxeo amateur en los bajos del Bar Gau Txori en la actual Sociedad Kerizpe; carreras de mazorcas que conocemos actualmente como pruebas de Lokotxas; competiciones de Tiro al Plato, partidos de pelota a mano en el Astelena y por último dos partidos de fútbol en Chanchazelay.

El primero se jugó el domingo 12 de abril entre el Roca y el Maleta, pero el partido principal de fútbol se disputó también en Chanchazelay entre el Club Deportivo Rifle y Furia Roja el 14 de abril de 1936 y el Ayuntamiento donaba la copa para el ganador. El encuentro terminó con empate a dos y en el tiempo complementario se impuso por un gol el C.D. Rifle. La verdad es que el nombre de los dos equipos era muy adecuado para la época. Furia Roja era una cuadrilla muy famosa de Eibar vinculada a las juventudes del partido socialista y que meses después fue una de las bases de la composición del Batallón Amuategui para luchar en la Guerra Civil.

Hasta aquí todo normal. Pero La Voz de Guipúzcoa informaba el día 16 que en la sesión semanal ordinaria del Ayuntamiento se da cuenta de que el alcalde ha recibido una carta de los jugadores y directivos del Club Deportivo Rifle diciendo que su equipo ganó el partido de fútbol organizado por el consistorio el día 14, pero al presentarse en la conserjería de la tienda donde estaba expuesta les dijeron que otros chicos ya la habían recogido, diciendo que eran los ganadores del trofeo. Los ganadores del partido reivindican su copa y el tema pasa a la Comisión de Festejos.

Revisando el programa de fiestas se observa que el partido se jugó a las tres de la tarde, pero debido a la prórroga no terminó a la hora prevista. La entrega del trofeo iba a tener lugar en los bajos del Bar Gau txori a las cuatro de la tarde junto al evento ciclista de la carrera Eibar- Oñati-Eibar, pero debido a la prórroga del fútbol el trofeo de Chanchazelay no se entregó.

Posteriormente una buena parte de la cuadrilla Furia Roja y sus descendientes, además de otras personas, crearon la Sociedad Gastronómica Gure Basterra en Bista Eder, y recientemente con la reurbanización de la zona han pasado a un local cercano. En bastantes ocasiones tuve la oportunidad de visitar el local antiguo con mi amigo el socio de Gure Basterra Mikel Eguiazu, incluso tuve el honor de firmar en el libro de Oro de la entidad.

En el local destacaban banderas del Eibar y unas muy bonitas fotos antiguas de Eibar como homenaje a sus antecesores, personas muy comprometidas con la ciudad. Del mismo modo puedo decir que no he visto nunca rastro alguno de la Copa de 1936. Allí no estaba, y el local nuevo no lo conozco, pero no creo que tampoco esté allí. De todos modos no hay pruebas concluyentes contra la Furia Roja, pero si alguien tiene la copa sería un bonito detalle que la devolviese a los del C.D. Rifle, sus propietarios verdaderos.