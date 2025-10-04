La primera amarilla, para uno de Amaña

El uso de las tarjetas en el fútbol se consideró necesario tras el Mundial de Inglaterra-66, especialmente motivado por el violento partido que enfrentó ... a Inglaterra y Argentina, donde las entradas fuertes, agarrones, etc. superaron todo lo visto hasta entonces en la historia del fútbol.

Anteriormente los árbitros amonestaban o expulsaban a jugadores y entrenadores verbalmente, pero para evitar errores provocados por el idioma y que la evidencia fuese conocida por jugadores, banquillos y público asistente se inventó el sistema de las tarjetas con base en los colores de un semáforo, amarilla advertencia y roja expulsión.

El sistema entró en vigor en el Mundial México-70 y así desde la temporada 70-71 el fútbol mundial implantó en sus ligas las tarjetas, con una excepción, y es que 'Spain is different' y en lugar de la amarilla y la roja en la liga española se usaba la blanca y la roja. Las versiones varían, pero la más aceptada es que como España no jugó el Mundial México-70, y además no envió a ningún representante federativo, los partidos se siguieron por televisión. En 1970 la inmensa mayoría de los televisores en España eran en blanco y negro, por lo que en la percepción ocular del televidente las tarjetas eran o blancas, que no amarillas, o de un color más intenso, o sea, la roja. Curiosamente cuando los equipos españoles jugaban competiciones europeas veían tarjetas amarillas y rojas, pero en España veían tarjetas blancas y rojas, y esa anomalía no se corrigió hasta poner en vigor la unificación de colores de cara a la temporada 76-77.

En la primera jornada en Primera División se jugaron tres partidos adelantados al sábado. En San Mamés y comenzando a las 20.30 el Athletic-Racing de Santander, en La Romareda a las 21.00 horas Zaragoza-Real Sociedad y en el Sánchez Pizjuán a las 21.30 se disputó el Sevilla-Elche. A las nueve de la noche, cuando comenzó el partido de Zaragoza, en Bilbao no se había mostrado todavía ninguna de las nuevas tarjetas amarillas, por lo que algún jugador del Zaragoza o de la Real Sociedad podía ser el primero en la historia en ver una amarilla. En las filas donostiarras estaba en el campo el centrocampista amañatarra Diego, mientras en el banquillo esperaba su oportunidad el vecino de Ipurua 'Bochi' Esnaola.

Diego era un jugador muy correcto en el campo y que en raras ocasiones cometía faltas merecedoras de tarjeta, pero el caso es que en el minuto doce del primer tiempo, esto es, a las 21.12 horas de la noche del 4 de septiembre de 1976, el árbitro vallisoletano Ausocúa Sanz entendió que el eibarrés se excedió en sus protestas ante una decisión suya y le mostró la primera tarjeta amarilla de la historia del fútbol español.

En San Mamés, ya en el segundo tiempo, sí que Acebal Pezón, árbitro de inolvidable recuerdo por su segundo apellido, mostró tarjetas amarillas a los defensas del Athletic el durangués José María Lasa y el navarro Daniel Astrain, además de al racinguista Camús. En Sevilla en el tercer partido de la jornada cada equipo vio una tarjeta amarilla, pero en cualquier caso quedó para la historia que la primera tarjeta amarilla que se usó en el fútbol español fue la que vio el amañatarra Diego.

Viendo las estadísticas desde que se implantó la amarilla la temporada 76-77 Diego jugó en Primera con la Real Sociedad un total de 233 partidos y vio solamente trece tarjetas amarillas, pero las circunstancias se aliaron para que pasase a la historia como el primer futbolista que vio una tarjeta amarilla en la liga española. Luego han venido muchos, pero muchos, muchos, y pese a ello tuvo que ser uno de Amaña el primero.