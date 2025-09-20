Máximas goleadoras del Eibar en Primera

El equipo femenino de la S.D. Eibar ha competido, incluida la actual, durante siete temporadas en la máxima categoría del fútbol femenino español, aunque ... hay que diferenciar claramente dos épocas. La temporada 2009/10 la RFEF, pese a la oposición de la mayoría de los clubes y las jugadoras, organizó una competición aumentando la cifra de 16 equipos a 24. El objetivo era que los principales clubes de la LFP participasen con sus equipos en una competición a jugar en dos fases. El Eibar masculino fue invitado a sumarse a la apuesta, que finalmente resultó fallida y solamente se disputó durante dos temporadas.

El nivel deportivo fue muy deficiente y con grandes diferencias entre los clubes. Esa circunstancia conllevó que las estadísticas de goleadoras no puedan ser valoradas en el mismo nivel que las de temporadas anteriores. Pese a ello hay que constatar que en esas dos temporadas de Superliga Femenina hay dos goleadoras que sobresalieron entre las azulgranas. La 2009/10 la lekeitiarra Eneritz Txopitea marcó 11 goles entre las dos fases, y en la siguiente campaña sumó otro tanto. La segunda gran goleadora es la eibarresa de Txonta Lorena Valderas, actualmente todavía en activo en la máxima categoría como capitana del Logroño, que en el Eibar marcó en dos campañas de Superliga un total de 10 goles.

En el formato de liga actual el Eibar ha jugado en Primera la 20/21, 21/22, 23/24, 24/25 y la actual 25/26. En estas campañas la máxima goleadora del equipo con once tantos es la actual jugadora de la Real Sociedad Arola Aparicio, que lo logró en dos campañas. Pero sin duda la más destacada goleadora del Eibar es la sudafricana Kgatlana, actualmente jugadora del Pumas mexicano, que en una sola campaña, la 20/21, marcó diez goles.

De las últimas temporadas hay que destacar entre las goleadoras a la guatemalteca Andrea Álvarez, que en dos campañas en Primera marcó en total nueve goles. Por su parte la uruguaya Espe Pizarro en esas mismas temporadas, 23/24 y 24/25, logró ocho goles. La misma cifra consiguió la zambiana Kundananji en una sola temporada, la 21/22.

Por tanto, si tenemos en cuenta los goles logrados por jugadoras extranjeras en el Eibar la más destacada es Kgatlana con 10 goles, seguida de Andrea Álvarez con nueve y con ocho están Kundananaji y Espe Pizarro. De entre las jugadoras de la actual plantilla hay una que presenta un destacado balance goleador y que puede convertirse en la máxima goleadora del Eibar en Primera.

Se trata de la salmantina Carmen Álvarez, que la 21/22 llegó a Eibar cedida por el Atlético de Madrid con dieciocho años y en solamente diez partidos marcó cinco goles y la 24/25 volvió a Ipurua traspasada por el Betis, jugó catorce encuentros y logró otros dos goles, totalizando así siete dianas con las azulgranas. Esta joven de 22 años presenta unas destacadas estadísticas para convertirse en la máxima goleadora del Eibar femenino en Primera División y aunque complicado es un reto bonito, la afición confía en su calidad y habilidad rematadora.