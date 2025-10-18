Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

Un eibarrés, historia de San Mamés

JESÚS GUTIÉRREZ, HISTORIADOR

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09

Comenta

San Mamés ha sido y es un campo con mucha solera. Cuando se fundó el Athletic en 1898 sus partidos se disputaban en el Campo ... de Jolaseta en Getxo, pero en el lejano 1913 se trasladaron a Bilbao para jugar en su nueva sede de San Mamés. Allí jugaron sus partidos como local hasta 2013 con modificaciones del estadio a lo largo de esos cien años de historia. De hecho, fue el único estadio de España que acogió todas las ediciones de la liga de Primera División hasta 2013.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  2. 2 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  3. 3

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  4. 4

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  6. 6 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  7. 7

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  8. 8

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  9. 9 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  10. 10

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un eibarrés, historia de San Mamés