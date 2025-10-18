Un eibarrés, historia de San Mamés

San Mamés ha sido y es un campo con mucha solera. Cuando se fundó el Athletic en 1898 sus partidos se disputaban en el Campo ... de Jolaseta en Getxo, pero en el lejano 1913 se trasladaron a Bilbao para jugar en su nueva sede de San Mamés. Allí jugaron sus partidos como local hasta 2013 con modificaciones del estadio a lo largo de esos cien años de historia. De hecho, fue el único estadio de España que acogió todas las ediciones de la liga de Primera División hasta 2013.

Tomaba el nombre del vecino asilo de San Mamés, que fue un mártir arrojado a los leones, de ahí que a los jugadores del Athletic se les conozca con el sobrenombre de «Los leones de San Mamés». Se le conocía con el sobrenombre de «La Catedral», inicialmente por la cercana capilla de la Casa de la Misericordia, pegada al campo, donde se le rinde culto a dicho santo «¿A dónde vas?»; se decía. «A San Mamés». «¿A la ermita?». «No, a la Catedral». Hay que señalar como circunstancia curiosa que durante la Guerra Civil diversas empresas eibarresas que tuvieron que evacuar la Ciudad se instalaron en los bajos de las tribunas de San Mamés para evitar los ataques aéreos de los fascistas alemanes e italianos.

De las diversas modificaciones en cien años las más destacadas fueron las de 1953 y la vinculada al Mundial del año 1982. En el primer caso se reformó en especial la tribuna principal, que era de hormigón armado y de difícil solución arquitectónica. El tema se resolvió instalando el famoso arco de San Mamés, símbolo del Estadio y que actualmente se encuentra ubicado en los campos de Lezama.

Imposible no recordar el último partido de Copa disputado en Bilbao cuando el Eibar de Segunda B en 2012 eliminó a los bilbaínos, y esa temporada 12-13 sería la última del vetusto Estadio. El nuevo San Mamés, todavía sin terminar, fue inaugurado en septiembre de 2013, y el honor de marcar para el Celta el primer gol de su historia correspondió a un exjugador del Eibar, el brasileño Charles, que además falló un penalti y vio cómo los celtiñas eran derrotados por 3-2 con remontada rojiblanca.

El caso es que se da la circunstancia que tras la clausura del San Mamés centenario en 2013 y el actual de 2025 hay solamente dos jugadores del Athletic que pueden decir que han jugado en ambos Estadios. Se trata del francés Laporte y del eibarrés Iñigo Ruiz de Galarreta. En el segundo caso Galarreta tenía 18 años en 2012 cuando el argentino Marcelo Bielsa le hizo debutar en San Mamés en Europa League, aunque meses antes ya había jugado en París la misma competición frente al PSG. En los inicios de la liga 12-13 jugó tres partidos en San Mamés, hasta que llegaron las tres graves lesiones y los largos períodos de recuperación, primeramente como cedido por el Athletic hasta 2016 y luego ya con la carta de libertad.

Pasó por equipos de Segunda División como Mirandés, Zaragoza, Leganés, Numancia, Barcelona B, Las Palmas y Mallorca, y con los bermellones ascendió a Primera antes de regresar a Bilbao en 2023 tras once años desde su debut al Athletic, donde ha demostrado su extraordinaria calidad como futbolista. Un ejemplo de trabajo y esfuerzo ante la adversidad sin rendirse nunca.

Cuando pisó de nuevo San Mamés con la camiseta rojiblanca en 2023 compartía el honor de haber jugado en los dos San Mamés con Ander Herrera y Óscar de Marcos, pero tras la marcha del primero a Boca Juniors y la retirada del alavés en 2025 Galarreta quedó como el único rojiblanco en tener ese honor.

Recientemente tras la vuelta a Bilbao del francés de Aymeric Laporte ambos comparten el orgullo de ser los únicos rojiblancos en haber jugado en el antiguo San Mamés y en el nuevo San Mamés.