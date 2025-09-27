Los de Eibar y Plentxi jugaban en alpargatas

Actualmente estamos acostumbrados a que se juegue al fútbol con botas multitacos que además no llevan cordones, hay modelos para hierba natural o artificial y ... encima pueden ir personalizadas. La bomba. Pero eso no ha sido así siempre.

En septiembre de 1969 el periódico Unidad, que a su título añadía el lema de 'Diario de combate nacional-sindicalista', publicó el Reglamento de juego del Campeonato de Chanchazelay organizado por el Frente de Juventudes, organismo franquista, y la S.D. Eibar. Era para chicos de entre 11 y 15 años y se dividía en dos categorías, los Infantiles eran los nacidos en 1956,1957 y 1958 y los Juveniles en 1954 y 1955. Por supuesto lo de la participación femenina no estaba en la agenda.

Sobre el ámbito de participación tampoco había llegado la globalización ni la posibilidad de jugar fuera de tu comarca de nacimiento. Solamente podían jugar los chicos de Eibar y Placencia de las Armas. Elgoibar, Ermua, Mallabia, etc. tenían la consideración de «otros territorios». Los partidos se jugarían en Infantiles a dos tiempos de 25 minutos cada uno y en Juveniles a media hora con un breve descanso. Llama la atención el número de jugadores por equipo, teniendo en cuenta que jugaban siete en el campo, cada conjunto podía tener un mínimo de nueve y un máximo de diez jugadores inscritos. O sea, que nadie se pusiese enfermo, se durmiese y no fuese al partido, estuviese castigado por sacar malas notas... Lo de las rotaciones no se había inventado todavía.

Finalmente señalaba que cada jugador debía presentar una fotografía al hacer la inscripción y que los partidos se jugarían en alpargatas. Estas últimas medidas eran coherentes para evitar trampas de jugadores que no estaban inscritos o pretendían jugar en dos equipos. También promovía el impulso de la economía en los comercios locales, porque todos los chavales hacíamos cola para ir a Castrillo en Generalísimo, actual Julián Etxeberria, o a Plazaola en la Calle Estación a sacarnos fotos para llevarla a la sede del Club en la Carretera de Elgueta 6, actual Juan Gisasola, y además en Calbetón en la tienda de Maria Ospitxal o en María Ángela, actual Errebal, comprar las alpargatas en Elorrixo.

A nivel de prensa el seguimiento del Campeonato estaba asegurado. Los días previos a cada fin de semana se publicaba la cartelera de partidos, posteriormente los resultados, breves comentarios, etc. y precisamente ese era uno de los peligros. El medio de comunicación de mayor difusión de la época era el periódico 'La Voz de España', y uno de los afectados, mi amigo Iñaki Ecenarro 'Pichurri' lo recuerda muy bien.

Le tocaba marcar a uno de los mejores jugadores del Campeonato, que era regateador y rápido además. En la primera jugada se le fue, en la segunda y la tercera también. Eso no podía ser. En la cuarta Iñaki le dio una patada que una de las alpargatas salió hacia la zona de la sede del Eibar y la otra hacia el cuadro dos del Frontón Viejo, en diagonal.

El cronista de 'La Voz de España' Tomás Zubizarreta narraba en el periódico la jugada y se limitaba a sentenciar una breve y concisa frase. "Así no chaval", frase que al infractor se le quedó grabada de por vida. Me imagino que cuando en casa de 'Pichurri' leyeron eso la bronca sería de órdago, pero es lo que tiene jugar al fútbol en alpargatas.