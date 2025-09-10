El JAZ Eibar Triatloi Taldea regresa con un doble podio en Zumaia Ocho representantes del club eibarrés participaron en la prueba, con Ugaitz Gartzia tercero en júnior y Cristina Ruiz, su madre, segunda en veteranas

Marcos Rodríguez eibar. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14

El JAZ Eibar Triatloi Taldea continúa dejando huella en cada una de sus salidas, y en esta ocasión, lo ha hecho en Zumaia, donde ocho de sus triatletas participaron en una prueba exigente y lograron completarla con gran esfuerzo y espíritu de equipo. La cita, enmarcada ya en la recta final de la temporada de triatlones, volvió a poner de relieve el crecimiento y la ilusión que vive el club eibarrés.

Entre las actuaciones más destacadas sobresalió la de Ugaitz Gartzia, que con un tiempo de 1h03:35 se clasificó en la decimonovena posición de la general, logrando además un meritorio tercer puesto en categoría júnior. La alegría para la familia fue doble, ya que su madre, Cristina Ruiz, también firmó una sobresaliente carrera al finalizar en la 16ª posición con 1h22:21, lo que le permitió subir al podio como segunda clasificada en la categoría V2.

El resto de representantes del club eibarrés también completaron con éxito la prueba, demostrando el compromiso y la constancia que caracteriza al JAZ Eibar Triatloi Taldea. Los resultados fueron los siguientes: Idoia Uruñuela Barruetabeña (62ª, 1h45:50), Ander Telleria Abascal (72º, 1h11:35), Roberto Gartzia Herrero (87º, 1h12:34), Aitor Fernández Cepeda (148º, 1h17:30), Jesús Sánchez Morente (194º, 1h23:53) y Alberto Aguirre Herreria (242º, 1h38:28).

La participación en la exigente prueba de Zumaia supuso un nuevo ejemplo del trabajo que se viene realizando desde el club, donde la constancia, la perseverancia y el afán de superación son la seña de identidad. Con el final de temporada cada vez más cerca, el JAZ Eibar Triatloi Taldea encara sus últimos compromisos con la satisfacción del deber cumplido y la motivación intacta para seguir creciendo.