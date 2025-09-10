Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ugaitz Gartzia y Cristina Ruiz en Zumaia. EIBAR TRIATLOI TALDEA

El JAZ Eibar Triatloi Taldea regresa con un doble podio en Zumaia

Ocho representantes del club eibarrés participaron en la prueba, con Ugaitz Gartzia tercero en júnior y Cristina Ruiz, su madre, segunda en veteranas

Marcos Rodríguez

eibar.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14

El JAZ Eibar Triatloi Taldea continúa dejando huella en cada una de sus salidas, y en esta ocasión, lo ha hecho en Zumaia, donde ocho de sus triatletas participaron en una prueba exigente y lograron completarla con gran esfuerzo y espíritu de equipo. La cita, enmarcada ya en la recta final de la temporada de triatlones, volvió a poner de relieve el crecimiento y la ilusión que vive el club eibarrés.

Entre las actuaciones más destacadas sobresalió la de Ugaitz Gartzia, que con un tiempo de 1h03:35 se clasificó en la decimonovena posición de la general, logrando además un meritorio tercer puesto en categoría júnior. La alegría para la familia fue doble, ya que su madre, Cristina Ruiz, también firmó una sobresaliente carrera al finalizar en la 16ª posición con 1h22:21, lo que le permitió subir al podio como segunda clasificada en la categoría V2.

El resto de representantes del club eibarrés también completaron con éxito la prueba, demostrando el compromiso y la constancia que caracteriza al JAZ Eibar Triatloi Taldea. Los resultados fueron los siguientes: Idoia Uruñuela Barruetabeña (62ª, 1h45:50), Ander Telleria Abascal (72º, 1h11:35), Roberto Gartzia Herrero (87º, 1h12:34), Aitor Fernández Cepeda (148º, 1h17:30), Jesús Sánchez Morente (194º, 1h23:53) y Alberto Aguirre Herreria (242º, 1h38:28).

La participación en la exigente prueba de Zumaia supuso un nuevo ejemplo del trabajo que se viene realizando desde el club, donde la constancia, la perseverancia y el afán de superación son la seña de identidad. Con el final de temporada cada vez más cerca, el JAZ Eibar Triatloi Taldea encara sus últimos compromisos con la satisfacción del deber cumplido y la motivación intacta para seguir creciendo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El JAZ Eibar Triatloi Taldea regresa con un doble podio en Zumaia

El JAZ Eibar Triatloi Taldea regresa con un doble podio en Zumaia