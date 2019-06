Javier Novo y Mikel Lertxundi (Historiadores): «Ignacio Zuloaga fue el artista total» El cuadro 'Corrida de toros en Eibar', colección de Carmen Thyssen-Bornemisza, también se expone en el Museo Bellas Artes Los comisarios de la exposición del pintor eibarrés han reflejado en un libro-catálogo aspectos inéditos de su vida y obra ALBERTO ECHALUCE BILBAO. Domingo, 9 junio 2019, 00:15

El Museo Bellas Artes de Bilbao expone 95 obras del pintor Ignacio Zuloaga, siendo entre «las más amplias muestras» de las realizadas hasta ahora, con un 60% no mostradas antes al público, lo que significa la «revisión más exhaustiva del artista español más internacional a principios del siglo XX». Gracias a numerosos préstamos inéditos se ha podido reconstruir con esplendor todo el amplio espectro temático que significó al autor y con el que consiguió fascinar a la crítica y al público internacional. No obstante, la muestra se acompaña de un catálogo escrito por Javier Novo, director de Colecciones del Museo Bellas Artes y del historiador Mikel Lertxundi, ambos comisarios de la exposición, que ha permitido conocer muchos aspectos inéditos de la vida y obra del pintor eibarrés.

-Además de organizar la exposición, impresiona el libro-catálogo que han escrito. ¿Se puede considerar como el estudio más detallado de la vida y obra de Zuloaga?

Exposición Lugar Museo Bellas Artes de Bilbao. Sala 32 Días Hasta el 20 de octubre del 2019 Contenido 95 obras maestras de Zuloaga; más de la mitad se muestran por vez primera desde su fallecimiento. Libro Catálogo Contiene un estudio biográfico del pintor. Autores Javier Novo y Mikel Lertxundi.

-M.L. Hemos manejado, para determimados periodos documentación a la que Ignacio nunca pudo llegar. Hemos ido a las fuentes primarias, cartas, archivos, hemerotecas..

«Compraba cuadros de su primera época y los destruía porque no le gustaba su estilo»«Zuloaga revolucionó la figuración en el sentido estricto en los salones internacionales»

-J.N. Creemos que el primer hito de esta exposición ha sido la recuperación biográfica de un pintor sobre el que existían muchas lagunas. La tesis doctoral de Lafuente Ferrari contenía una primera gran biografía, pero carecía de unos canónes científicos. Era un libro que se convertía en un dique de contención, sobre el que nadie había avanzado.

-¿Cuáles han sido las fuentes más importantes que han utilizado para la obtención de datos sobre la vida de Zuloaga?

-J.N. Nos hemos centrado mucho en la correspondencia que mandaba el pintor. Hemos encontrado hasta un millar de cartas. Hasta ahora se había utilizado las que él recibía. Nosotros hemos ido a las instituciones y personas con las que él trataba, como la Universidad de Cambridge, la de Baltimore, la Fundación Ortega, Marañón, Museo Pérez Comendador, en archivos personales, oen descendientes de otros artistas relacionado con Zuloaga.

-Han descrito una parte importante de la infancia del pintor eibarrés que no estaba escrita

-M.L. Había costado mucho datar algunos de sus movimientos, incluso de sus inicios. Los primeros años de París se resumían con dos obras. En la muestra hay siete obras que resumen su inmersión al naturalismo.

-J.N. Hemos diferenciado esta primera época, bajo el título: 'Zuloaga antes de Zuloaga'. Es la fase más desconocida que no estaba trabajada. Tanto por desconocimiento o por incapacidad de llegar a ese trabajo de arqueología artística.

-Hay una parte que hasta ahora era desconocida que era la correspondencia mantenida con un catedrático Oscar Browning que visitó Eibar y que después se descubrió que era un pedófilo.

-M.L. Eso surge de la correspondencia que hemos ido manejando. Fue el esqueleto sobre el que después hemos ido tejiendo movimientos que realizó en su vida. Cuando se descubrió que era un pedófilo fue apartado de la cátedra. Mantenía correspodencia con Ignacio

-Desde muy joven, Ignacio dibuja, pinta, visita Kontaderokua. Ese valor del trabajo bien hecho que ha sido un lema en Eibar está muy impregnado en su obra.

-M.L. El punto de partida era decir: ¿Qué no se ha dicho de Zuloaga?. Hicimos un encierro físico con toda su correspondencia y ahí se ha ido realizando este trabajo

-J.N. Llega a decir que él se refugiaba en el trabajo para olvidarse de otras cosas negativas. Es en esa laboriosidad donde él resolvía todo. Es como una máxima en su vida.

-¿Cuál es el proceso de trabajo que han seguido para la elaboración del libro?

-J.N. Vimos que siempre se repetían muchas obras procedentes de familia, museos, pero también había unas exposiciones internacionales que tenían un sentido cronológico y de trabajo. Lafuente Ferrari había realizado un estudio, pero nuestra gran aportación creemos que ha sido la de localizar esas obras, algunas en blanco y negro, muy transcendentales. También hemos abordado su impacto internacional.

-Tanto el libro como la exposición está dividida claramente en unos apartados que hasta el momento no se habían clasificado.

-M.L. Hemos codificado su obra, pero hay que preguntarse: ¿Qué es lo que hay detrás de las obras? Algunas habían perdido su esencia. Había cuadros que se denominaban: 'Dama tomando el café' cuando en verdad era una prostituta esperando a su cliente frente al Mouling Rouge. La apuesta de Zuloaga por la pintura naturalista se reveló a los pocos meses de su llegada a París. Su deseo de representar la vida humilde de la ciudad llevó a barrenderos, vagabundos y prostitutas a protagonizar casi en exclusiva su primera producción. Compraba cuadros, de su primera época para destruirlos porque no le gustaban la corriente en la que fueron realizados. Era un pintor que se influencia del naturalismo, simbolismo... Coge un poco de cada estilo. Era un artista en formación que no quería dejar dudas. Incluso un retratado como José Orueta se niega a devolverle un cuadro porque sabía que iba a destruirlo.

-Se refleja también en la exposición la evolución de la sociedad.

-M.L. Se aprecia sí el cambio de siglo que se da, efectivamente, con el cambio de siglo. Es curioso ver estos cambios en el particular cuidado con el que plasmó la moda, tanto la ropa como los complementos, y los valores táctiles de los tejidos.

-También se puede apreciar que Zuloaga era una persona que mantenía contactos en Europa y América.

-M.L. Era un trabajador nato. Tenía una movilidad extraordinaria. Zuloaga es el artista total. En 1903 ya disponía de un coche que le lleva a realizar numerosos viajes por Europa. Era tal su movilidad que se hace difícil investigar muchos aspectos.

-J.N. En la época de los años 20 tiene un control total de las imágenes que se pueden reproducir o no, los cambios de moneda, impacto en Prensa. Todo lo dirige. Es capaz de tener obras en Nueva York o en Moscú. Es capaz de recorrer 18 ciudades de Estados Unidos, en el momento de su entrada en la Primera Guerra Civil. Se angustia también por ello. Pero era difícil seguir el rastro. Los grandes genios tienen grandes relaciones. Se caracterizan por su alta creatividad y originalidad.

-¿Cuáles son los motivos principales que le llevan a adquirir fama internacional?

-M.L. Recuperó la esencia de la pintura de la España del Siglo de Oro y lo llevó a 1900. Este aspecto fue el sello que distinguió a Zuloaga en el París de entre siglos, caracterizado por la multiplicidad de propuestas estéticas. Su temprana lucidez para advertir la raíz común a muchos de los postulados de la modernidad le hizo estimar la obra de El Greco, Velázquez, Ribera y Goya, en la que encontró sobriedad y energía que armonizaban con su propio temperamento. Además rehuía la visión sensiblera y grotesca de los personajes marginados hasta el punto que los dignifica y lleva a cabo una interpretación de la honda religiosidad de una España aldeana y atemporal. Así, hemos traído: 'Retrato de la familia del pintor', un cuadro de meditada y lenta elaboración, que evidencia la trascendencia de la inspiración velazqueña en una composición deudora de 'Las meninas'.

-J.N. Revolucionó la figuración en el sentido estricto en los salones internacionales. Las visiones que se vivían en el siglo XIX eran muy diluídas. Después de este primer periodo de tanteos y experimentaciones; en 1898, tras una estancia en Sevilla, se replantea su obra y le aleja del cosmopolitismo parisino, Zuloaga descubrió Segovia, un lugar al que también van Sorolla, Zubiaurre y otros. Una región que desde el primer momento se le reveló como un universo de inspiración creativa de tipos y escenarios absolutamente genuinos. A partir de este momento, su pintura se apoderó de la arcaica identidad castellana, y mediante una particular fórmula estética que se valía del naturalismo y del simbolismo, y que hundía sus raíces en la cultura rural y en la tradición artística española, inauguró una nueva manera de entender la figuración en el arte europeo. Escapa de cualquier clasificación convencional, impidiendo adscribirla a una determinada escuela o movimiento concreto. Demuestra que no es un pintor español para españoles. En la exposición vemos recortes de prensa de exposiciones de Budapest, de Estocolmo, Viena, Madrid, en donde igual le dedican 20 obras, mientras que a otros 2.

-París, Londres y siempre volvía a Eibar...

-M.L. Hay una foto en el que todo el pueblo de Eibar le homenajea en el frontón Astelena. Es un acto muy significativo. Sus donativos a los huérfanos e incluso a la Cooperativa socialista de Eibar son constantes.

-¿Cuáles son los motivos que les llevaron a investigar tantos años la vida y obra de Zuloaga?

-M.L. Llevé a cabo la tesis doctoral del pintor Anselmo Guinea y allí encontré sus relaciones con Zuloaga. Encontré ese primer Zuloaga y a partir de ahí fue aumentado mi interés.

-J.N. Siempre he analizado el arte vasco del siglo XIX y principios del XX, aspecto que me une con Mikel. Pero me encontré un día con la fotografía de los tres cuadros de Zuloaga, regalo de Franco a Hitler, que me hicieron constatar que se había escrito muy poco del pintor eibarrés. A partir de ahí analicé el Zuloaga posterior, mientras que Mikel hizo el Zuloaga inicial. De ahí que la exposición tenga dos comisarios porque la propia figura tiene una amplitud notabilísima.

-¿Ha tenido mucha dificultad localizar una obra sobre la que se dice que podrá ascender a los 1.000 trabajos?

-J.N. Se ha creado un feedback muy bueno con las colecciones y con los museos que comprendieron que se estaba realizando una investigación seria. A partir de un contacto surgía otro que conocía el paradero de otra colección, una vez que estamos ante un pintor muy querido.

-M.L. No se había visto la totalidad del pintor. A partir de ahí surgen todos los apartados de toda su obra. Muy pocas obras no hemos podido traer a Bilbao.