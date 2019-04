Jabier Muguruza presenta su disco 'Leiho Bat Zabalik' en el teatro Coliseo Jabier Muguruza. A.E. EIBAR. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:08

Jabier Muguruza llega a Eibar, este viernes, al teatro Coliseo, para ofrecer en directo los temas de su último disco, 'Leiho bat zabalik', el número quince de su trayectoria, un trabajo que muestra facetas distintas de este gran creador. Y es que en este disco Muguruza se desprende en parte de la base acústica habitual y cuenta con el acompañamiento de las guitarras eléctricas de Ander Mujika y los ambientes electrónicos de 'Carasueño'.

De esta forma, el cantante de Irun transporta la obra a un nuevo paisaje sonoro, pero siempre fiel a su personalidad, tempos tranquilos, letras intimistas susurradas al oído y

elegancia en las melodías.

Muguruza destaca que «tenía que cambiar, salir de la zona de confort. Y el cambio ha sido claro y notable. He buscado un sonido más duro y áspero». Sobre su último disco asegura que «ha sido bien recibido» a pesar del «cambio conceptual que supone». El disco es fruto de «un ritmo más reposado», lo que ha supuesto aceptar que su voz no sonara como siempre «cosa que produce cierto vértigo ya que la voz es en todos los humanos algo constitutivo de la persons. Hemos trabajado mucho la voz pero como siempre ateniéndonos a mi máxima de que menos es siempre más». El músico euskaldun destaca esta óptima respuesta por parte de aficionados y profesionales de diferentes generaciones, «lo que me alegra especialmente».

El concierto comenzará a las 20.30 horas. El precio de las entradas es de 8 euros, salvo para los socios de Coliseoren Laguna cuyo coste de 6 euros.