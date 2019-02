Isabel Fernández, elegida como alcaldable de Podemos Ahal Dugu Isabel Fernández Pejenaute, candidata de Podemos. / FÉLIX MORQUECHO Plantea «el cambio y sacar a Eibar del inmovilismo de 32 años con el PSE» Pide la reestructuración urbana, junto con un mayor número de zonas verdes, y la reutilización de lugares públicos A.E. Sábado, 9 febrero 2019, 01:26

«Me siento muy afortunada de haber contado con la mayoría de apoyo de la militancia de Eibar para ser la cabeza de lista de Podemos», señaló ayer Isabel Fernández Pejenaute, que fue elegida alcaldable de Podemos al Ayuntamiento.

El grupo Podemos es la primera vez que se presenta a unas elecciones municipales, «con lo que no se puede comparar con los resultados que hemos conseguido en otros comicios». No obstante, Pejenaute afirma que «en cualquier caso esperamos que el apoyo de la ciudadanía eibarresa sea el suficiente como para poder propiciar un cambio en Eibar, tan necesario si queremos que nuestra ciudad recupere la senda del progreso y salga del inmovilismo en el que está sumergida después de 32 largos años de gobierno socialista».

Según indicó la cabeza de lista, «desde el primer momento me animaron a presentarme, ya que me costó un poco dar el paso al ser una responsabilidad muy grande y este tipo de cosas hay que meditarlas mucho. No porque no me sintiera capaz, es que no se puede tomar a la ligera representar a tantas personas. Pero, la verdad, anima ver tanto apoyo y respaldo por parte de tanta gente y eso, me da fuerza para emprender este duro e ilusionante camino que tenemos por delante».

Feminista y solidaria

Ligada al mundo feminista se considera una persona «muy inconformista, tal vez porque desde pequeña me decían constantemente que muchas cosas no podía hacerlas» . A partir de aquí se alió con esta corriente «sin darme cuenta de ello y siempre he defendido que las mujeres podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos, incluso cuando nadie de mi entorno hablaba de feminismo. Ya desde hace unos cuantos años soy consciente de ser feminista, y a partir de entonces me he dedicado a formarme a través de la lectura, de cursillos». Por otro lado también, se califica como persona solidaria, «porque me resulta imposible decir que no cuando me piden algo, por supuesto que esté dentro de mis posibilidades».

Visión de la ciudad

Todo ello, ha intentado canalizarlo no sólo a nivel personal. «También a través de movimientos sociales o asociaciones. Creo que es necesario que nos involucremos en acciones de este tipo, ya que la solidaridad es básica en el desarrollo de una sociedad más justa. Es algo que intento transmitir en mi entorno, y en especial a mi hija», señala Pejenaute.

En su visión de la ciudad, la alcaldable de Podemos señala que «el modelo de ciudad de servicios que desde el partido socialista se ha llevado a cabo ha fracasado. Eibar ha pasado de ser una ciudad fuertemente industrial, a ir poco a poco cerrando las empresas y tener en la actualidad la segunda tasa de paro más alta de Gipuzkoa. Pero es que además, no sólo no hay incentivos para que las empresas se instalen en nuestra ciudad, sino que cada vez más empresas se marchan a pueblos vecinos.

Ofrece una alternativa. «Es necesario rehabilitar lugares públicos para que se reúnan». Igualmente, se refiere al «caos» urbanístico de Eibar. «Todo el mundo sabe que la orografía no acompaña, pero eso no es excusa para el desastre urbanístico con el que contamos. Es urgente afrontar una restructuración urbana. Tenemos barrios prácticamente abandonados, incluso con aceras rotas desde hace años. Y de la mano va el problema del aparcamiento. Contamos con muchos edificios abandonados que se podrían utilizar como aparcamientos, como ya se hace en muchas ciudades europeas.

También echa en falta más zonas verdes y lugares de ocio que sean lugar de encuentro para la ciudadanía eibarresa. «Nos quejamos de que los jóvenes no saben hacer más que botellón, pero la realidad es que tampoco se les ofrece una alternativa. Es necesario rehabilitar lugares públicos para que la juventud de nuestra ciudad pueda reunirse y basar su ocio en otras alternativas más saludables.

En este sentido, resalta el proyecto que dos mujeres han presentado para crear en el antiguo mercado de Ipurua un punto de encuentro, entre adultos y niños. «No sólo creo que es imprescindible que se lleve a cabo, sino que deberíamos tener un lugar de encuentro como este en cada barrio de Eibar».

Participación Ciudadana

La participación ciudadana va a ser otro de los ejes de acción. «Es uno de los pilares de Podemos. Consideramos que no basta con votar cada cuatro años y como te han votado pensar que tienes carta blanca para hacer lo que te dé la gana. Para ello plantea hacer partícipe a la ciudadanía de toda decisión importante que se tome desde el ayuntamiento. «A veces no nos damos cuenta de que las personas que han sido elegidas para representarnos trabajan para nosotras, cobran de nuestros impuestos y deben rendir cuentas a la ciudadanía y atender a sus necesidades. Por ello proponemos en nuestro programa elaborar un procedimiento de revocabilidad de los cargos públicos a través de una censura ciudadana por inclumplimiento flagrante y no justificado del programa», señala Pejenaute.

Finalmente, afirma que «pensamos que toda política pública debe afrontarse desde una perspectiva feminista. Esto implica tener en cuenta su perspectiva, en toda actuación municipal».