Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Irizar se suma como patrocinador de los equipos inclusivos de la SD Eibar

La empresa guipuzcoana estampará su logotipo en las camisetas de los equipos Genuine y PC hasta el año 2027

M. R.

Eibar.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52

La Sociedad Deportiva Eibar ha alcanzado un acuerdo de patrocinio con Irizar, empresa guipuzcoana de referencia en la fabricación de autobuses y autocares, que se incorpora como patrocinador oficial de los equipos inclusivos del club eibartarra. La colaboración entre ambas entidades tendrá una duración como mínimo hasta el año 2027, y supone un nuevo impulso a la apuesta armera por el deporte como herramienta de integración.

Gracias a este acuerdo, el logotipo de Irizar lucirá en la parte trasera de las camisetas de los equipos Genuine y PC del Eibar, reforzando la visibilidad y el reconocimiento hacia los proyectos inclusivos que impulsa el club armero.

La compañía, con una amplia trayectoria en el apoyo a entidades deportivas de la provincia, consolida así su papel como socio estratégico en el ámbito social y deportivo.

La relación entre ambas entidades no es nueva. Desde 2016, el club viaja en un autobús Irizar, propiedad de Autocares Olabarria, empresa asociada a la entidad armera y responsable del transporte oficial de los equipos. Ahora, la alianza adquiere una dimensión adicional al extenderse al terreno de la inclusión y la diversidad.

Con este paso, la Sociedad Deportiva Eibar e Irizar refuerzan un compromiso compartido con el deporte y la sociedad guipuzcoana, sumando fuerzas para dar protagonismo a valores como la igualdad, el compañerismo y la integración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irizar se suma como patrocinador de los equipos inclusivos de la SD Eibar