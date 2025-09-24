Irizar se suma como patrocinador de los equipos inclusivos de la SD Eibar La empresa guipuzcoana estampará su logotipo en las camisetas de los equipos Genuine y PC hasta el año 2027

M. R. Eibar. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52

La Sociedad Deportiva Eibar ha alcanzado un acuerdo de patrocinio con Irizar, empresa guipuzcoana de referencia en la fabricación de autobuses y autocares, que se incorpora como patrocinador oficial de los equipos inclusivos del club eibartarra. La colaboración entre ambas entidades tendrá una duración como mínimo hasta el año 2027, y supone un nuevo impulso a la apuesta armera por el deporte como herramienta de integración.

Gracias a este acuerdo, el logotipo de Irizar lucirá en la parte trasera de las camisetas de los equipos Genuine y PC del Eibar, reforzando la visibilidad y el reconocimiento hacia los proyectos inclusivos que impulsa el club armero.

La compañía, con una amplia trayectoria en el apoyo a entidades deportivas de la provincia, consolida así su papel como socio estratégico en el ámbito social y deportivo.

La relación entre ambas entidades no es nueva. Desde 2016, el club viaja en un autobús Irizar, propiedad de Autocares Olabarria, empresa asociada a la entidad armera y responsable del transporte oficial de los equipos. Ahora, la alianza adquiere una dimensión adicional al extenderse al terreno de la inclusión y la diversidad.

Con este paso, la Sociedad Deportiva Eibar e Irizar refuerzan un compromiso compartido con el deporte y la sociedad guipuzcoana, sumando fuerzas para dar protagonismo a valores como la igualdad, el compañerismo y la integración.