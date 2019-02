Irabazi presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto al no aprobarse el refugio

La concejala de EQUO Berdeak en Irabazi-Ganemos-Eibar, María Jesús Aguirre, ha asegurado que su grupo «no va a renunciar al lugar de acogida» uno de sus grandes proyectos, que lleva defendiendo desde el inicio de legislatura. En la pasada negociación presupuestaria del año 2017 la edil recuerda «cómo consiguió» arrancar del Gobierno -a cambio del apoyo a las cuentas del Ejecutivo local- la aprobación de la apertura de un albergue. «Pasados estos meses de aquel acuerdo, se sigue postergando la puesta en marcha del centro», señala Aguirre

Para Irabazi «el Ayuntamiento se ha limitado a diseñar el dispositivo invernal para abrirlo en días de alarmas puntuales en invierno, especialmente crudos», subrayando que «lo que propone el equipo de gobierno no cubre las expectativas proyectadas en el Aterpe Etxe-on propuesto desde Irabazi, porque lo que se hace es compartir espacio a estudiantes y transeúntes, algo que no es digno ni para unos ni para otros. Es una medida parche, una solución provisional, ineficaz, que no ofrece la atención adecuada de alojamiento, higiene y alimentación a las personas necesitadas», insiste la concejala de EQUO Berdeak en Irabazi, Aguirre.

Estimación de costes

Por estos motivos, la concejala retomó la propuesta formulada desde su grupo en abril para ubicar el refugio en el Mercado de Ipurua, «hoy vacío y sin uso». Esta coalición ha expuesto sus estimaciones de coste, con un mantenimiento anual del refugio que ascendería a 70.000 euros, más el presupuesto aproximado de las obras de adecuación del espacio, entre 15.000 y 40.000 euros (con cocina), es decir, un total de 110.000 euros, «una cantidad asumible, sobre todo, con la aportación correspondiente a los otros ayuntamientos de la comarca que quisieran beneficiarse del servicio. Así daríamos cumplimiento, por fin, a una necesidad no solo municipal sino comarcal, requerida de forma reiterada por los Servicios Sociales de Gipuzkoa y de nuestra comarca de Debabarrena. Eibar podría ostentar con razón el título de ciudad que acoge a los últimos y más olvidados».

Aguirre ha trasladado este anuncio al PSE-EE con la intención de que reconsidere esta propuesta. «Incluso estaríamos de acuerdo si se presentase otra ubicación digna», indicaba Agirre.