Irabazi denuncia que el hospital de Eibar se inaugura «sin alternativas de movilidad» A.E. EIBAR. Sábado, 13 octubre 2018, 00:11

El grupo político Irabazi critica «las escasas alternativas de movilidad» que se ofrecen a sólo unos días de la inauguración del hospital de Eibar que será centro de referencia para los residentes en las comarcas guipuzcoanas de Alto y Bajo Deba, así como de los municipios vizcaínos de la comarca de Lea Artibai. «Se va a inaugurar sin llevar aparejadas alternativas de movilidad para las 75.000 personas a las que prestará atención». El grupo municipal Irabazi Eibar ha denunciado esta carencia en accesibilidad remarcando que los centros sanitarios siempre deben ir acompañados de opciones de movilidad a poder ser de carácter colectivo público. «El centro hospitalario dará servicio no sólo a las eibartarras, sino también a otras poblaciones vecinas, pero los usuarios -75.000 personas- no disponen de facilidades para trasladarse hasta este hospital. No se ha dispuesto una línea directa de autobús comarcal. La única posibilidad que les queda a los pacientes es trasladarse hasta aquí en vehículo privado. ¿Se han previsto los problemas de aparcamiento añadidos a los ya existentes que se van a generar al no disponer tampoco el centro de un parking propio?» se pregunta la concejala de EQUO Berdeak en Irabazi Eibar, María Jesús Aguirre, que augura que este desacierto será una fuente constante de problemas.

Aguirre emplaza a la corporación de Eibar y al resto de las instituciones competentes a estudiar las posibilidades de transporte colectivo que comunique el centro con los usuarios de las comarcas a las que atiende, así como otras medidas para facilitar los traslados por carretera hasta el nuevo hospital. «Se debe priorizar un servicio de transporte público comarcal. Pero si entre las alternativas de movilidad a futuro que presente el ayuntamiento se proyecta la construcción de un parking, desde Irabazi proponemos que el que se construya sea subterráneo con espacios verdes en superficie para esparcimiento de pacientes y familiares del hospital, sobre las parcelas adyacentes a éste», ha sugerido la edil de EQUO Berdeak en Irabazi.