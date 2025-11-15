Ipurua, testigo de un duelo por la permanencia Las armeras reciben esta tarde al Espanyol a las 18.30 horas con la meta de encadenar victorias en casa antes de un exigente tramo lejos de Eibar

El Eibar afronta el último partido en casa en casi un mes con la visita de un rival directo por la permanencia, el Espanyol.

Marcos Rodríguez Eibar. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

El Eibar afronta esta tarde en Ipurua un partido de gran trascendencia en su camino hacia la permanencia. Tras firmar su mejor primer tercio de temporada desde su regreso a Liga F, el conjunto armero recibe al Espanyol a las 18.30 horas con el propósito de encadenar triunfos en casa y abrir brecha con la zona baja antes de un exigente bloque de partidos lejos de Eibar.

Las de Iñaki Goikoetxea llegan a la cita después de caer por 2-0 en Lezama en el segundo derbi del curso, un encuentro que frenó la buena dinámica tras la crucial victoria lograda dos semanas atrás ante el Deportivo Abanca (1-0), la primera en Ipurua este curso. Aun así, el vestuario afronta este duelo con motivación y el convencimiento de que el equipo está creciendo y compitiendo cada vez mejor.

El contexto hace que el partido adquiera una importancia aún mayor. Será el último encuentro que dispute el Eibar en casa en casi un mes: tras recibir al Espanyol, las armeras visitarán al Real Madrid antes del parón de selecciones, y posteriormente afrontarán otra salida comprometida a Logroño. No volverán a pisar Ipurua hasta mediados de diciembre, cuando reciban al Atlético de Madrid en otro duelo en el que puntuar será todo un reto. Por ello, sumar hoy se convierte en una necesidad estratégica.

La clasificación evidencia que se trata de un enfrentamiento directo por la permanencia. El Eibar llega en décima posición con 10 puntos, mientras que el Espanyol, justo por detrás, suma nueve. Una victoria permitiría a las armeras abrir una brecha valiosa y afrontar con mayor tranquilidad el duro calendario que viene por delante. Una derrota, en cambio, comprimiría todavía más una zona baja que este año se presenta especialmente igualada.

Partido complicado

El conjunto periquito atraviesa además su mejor momento desde el inicio del curso. Las catalanas acumulan tres victorias en sus últimos cinco compromisos oficiales, uno de ellos en la Copa de la Reina, y llegan con la moral reforzada, demostrando que pueden ser un equipo muy incómodo lejos de su estadio. Las blanquiazules ya saben lo que es ganar a domicilio esta temporada, un aviso claro de que el encuentro no será sencillo.

El cuadro armero, por su parte, confía en su solidez defensiva y en el paso adelante que ha dado en cuanto a seguridad y estructura. Ipurua será, una vez más, un factor determinante: el club ha animado a su afición a acudir a la grada consciente de que cada punto puede marcar la diferencia en una Liga F tan ajustada como la de este curso.

Con la necesidad de sumar, la motivación de recuperar sensaciones y la presión positiva de jugar ante su gente, el Eibar encara una tarde clave. Ganar significaría mucho más que tres puntos: supondría un impulso crucial para afrontar con garantías el mes más exigente de lo que va de temporada.