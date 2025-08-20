Ipurua se prepara para volver a la acción en su primer partido del curso El Granada visitará al Eibar este viernes en el que será el debut del estadio armero en la nueva temporada

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52

La espera toca ya su fin, y las gradas de Ipurua se preparan para volver a rugir. Después de casi tres meses de espera el Eibar volverá a jugar como local en un partido liguero. Lo harán mañana, a partir de las 19.30 horas, ante el Granada.

El combinado armero, que por primera vez está dirigido por Beñat San José desde el comienzo del curso, realizará hoy en Areitio su última sesión preparatoria antes de estrenarse sobre el verde de Ipurua.

Tras una primera toma de contacto el fin de semana pasado en el debut liguero el Eibar debe dar un paso adelante mañana ante su afición. En La Rosaleda el combinado armero consiguió sacar un valioso punto ante un siempre competitivo Málaga. Sin embargo, pese a que se vio que al conjunto de San José aún le falta tiempo para engrasar y agilizar su juego, pudo haber ganado. La victoria se escapó por un error puntual, algo que debe corregirse y minimizarse para partidos futuros, empezando por el de mañana.

El Granada, que el curso pasado se quedó a las puertas de disputar el playoff de ascenso, llega a Ipurua tras caer 1-3 en casa frente al Depor. Se trata de un factor a tener en cuenta, ya que el Eibar tiene la oportunidad de estrenar su casillero de victorias frente a un rival que no ha empezado con buen pie y que comparte el objetivo de los armeros de pelear por un puesto en la zona noble.

Los datos son muy favorables para el conjunto armero. De los últimos diez partidos en los que estos dos equipos se han enfrentado el Eibar ha salido vencedor en siete. Con dos empates, los nazarenos tan solo han conseguido ganar en una ocasión, además lejos de Ipurua. Así, los locales parten como favoritos en un estreno prometedor en Ipurua.