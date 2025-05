A Ipurua «con la felicidad de la afición en juego»

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 2 de mayo 2025, 20:11 Comenta Compartir

El Eibar afronta esta tarde a partir de las 18.30 horas en Ipurua, un duelo clave ante el Mirandés en la trigesimoctava jornada de la Segunda División. Tras diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota, los armeros buscarán transformar su solidez en resultados de tres puntos, después de haber enlazado cinco empates seguidos que han frenado su progresión.

El equipo de Beñat San José llega al tramo decisivo de la temporada manteniendo una regularidad encomiable en cuanto a puntuación, pero sin lograr plasmar esa competitividad en victorias que permitan un salto definitivo en la tabla. Con cinco partidos por delante, la aspiración es clara: cerrar la campaña con buen sabor de boca, consolidando el proyecto y, si es posible, escalando posiciones que permitan mirar al futuro con ambición renovada.

El rival de esta tarde no será sencillo. El Mirandés llega a Ipurua en uno de sus mejores momentos del curso tras vencer al Burgos en el derbi provincial la pasada jornada. Un triunfo que no solo le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin ganar, sino que le dio impulso anímico de cara a este final de campeonato. Los de Anduva, pese a su irregularidad fuera de casa, donde todavía no han ganado en 2025, han mostrado una notable capacidad competitiva y cuentan con jugadores desequilibrantes como el joven Joel Roca, que ha emergido en las últimas jornadas como revulsivo decisivo en los minutos finales.

Para el Eibar, el desafío pasa por mantener su solidez defensiva, ya que solo ha encajado tres goles en los últimos cinco encuentros, pero también por encontrar esa eficacia ofensiva que le ha faltado en momentos clave. El equipo ha sabido adelantarse en el marcador en varios de esos empates recientes, pero no ha logrado sostener la ventaja o ampliarla, algo que Beñat San José identifica como un área clara de mejora. «Si mejoramos las segundas partes, daremos un paso muy importante», reconocía en la previa.

Jugar en Ipurua, ante su afición, es otro aliciente para un Eibar que quiere brindar un triunfo a su gente tras varias semanas sin celebraciones completas. «Queremos que la afición se sienta orgullosa del equipo», subrayaba el técnico, consciente de la importancia de los puntos y también del componente emocional que tiene este cierre de temporada, especialmente en casa.

Con la permanencia asegurada desde hace semanas, el conjunto armero no quiere caer en la complacencia. San José insiste en que cada partido sigue teniendo un valor importante, no solo clasificatorio sino también para la construcción del proyecto de la próxima temporada. «Queremos estar más arriba, y para eso cada partido cuenta», apuntaba el entrenador.

Ipurua es el escenario idóneo para que el Eibar recupere la senda del triunfo y siga haciendo del fortín armero una de sus principales señas de identidad.

La cita de esta tarde promete intensidad y emoción entre dos equipos que, pese a llegar con objetivos diferentes, comparten la ambición de acabar la temporada con las mejores sensaciones posibles.

Para el Eibar, ganar significaría mucho más que tres puntos: supondría transformar su competitividad en victorias y alimentar la ilusión de cara al futuro.