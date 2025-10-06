Ipurua espera la visita del Castellón Los armeros arrancan una semana con cinco sesiones antes de recibir el domingo en Ipurua al conjunto castellonense tras la derrota en Ceuta

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Tras la dolorosa derrota por 1-0 del pasado viernes en Ceuta, el Eibar pone ya la mirada en el próximo compromiso liguero, que le medirá este domingo al Castellón en Ipurua a las 16.15 horas en la novena jornada liguera. El equipo dirigido por Beñat San José buscará reencontrarse con la victoria y mantener su excelente dinámica como local, donde suma diez de los once puntos logrados hasta la fecha.

El conjunto armero comenzará hoy su plan de trabajo semanal, compuesto por cinco sesiones que se desarrollarán íntegramente en las instalaciones de Areitio. La semana arrancó con una jornada de descanso, y desde hoy el grupo se centrará en ajustar detalles tácticos y recuperar sensaciones tras una exigente primera parte del curso.

Los entrenamientos de hoy y mañana se realizarán a las 11.00 horas, mientras que las tres últimas sesiones antes del partido, de jueves a sábado, se celebrarán a puerta cerrada. El objetivo del cuerpo técnico es aprovechar la semana completa para afinar la estrategia, reforzar automatismos defensivos y trabajar la eficacia ofensiva, de cara a un duelo clave para mantener al equipo en la zona alta de la tabla.

El duelo frente al Castellón se presenta como una oportunidad ideal para reforzar la solidez de Ipurua, donde los eibarreses aún no conocen la derrota y han mostrado una versión muy competitiva. El equipo afrontará el partido con el objetivo de volver a sumar tres puntos ante un rival que llega en buena forma tras un notable inicio de campeonato y tres victorias consecutivas.

Entradas a la venta

Por otro lado, el club ha abierto ya la venta de entradas para este encuentro. Las localidades están disponibles tanto online como en los canales habituales, con los siguientes precios: fondos, 20 euros; zona B, 20 euros; zonas A, 25 euros; y zona centro, 30 euros.

Además, los abonados y abonadas del club disponen del sistema habitual de liberación de asiento, que permite ceder su localidad si no pueden acudir al partido, a través del portal de 'Cesión de abono'.

El ambiente en Ipurua volverá a ser clave para impulsar al equipo de Beñat San José, que quiere convertir su estadio en un fortín y prolongar su buena racha como local. El apoyo de la afición será, una vez más, el mejor aliado para intentar que los tres puntos se queden en casa ante un rival en racha.