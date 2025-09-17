Ipurua se convierte en el refugio del Eibar en un arranque débil a domicilio Los armeros han sumado pleno de victorias en casa y afrontan dos jornadas consecutivas en su feudo con el reto de consolidar su fortaleza local

Ipurua se prepara para recibir a la Real Sociedad B y al Deportivo de La Coruña en dos fines de semana seguidos en Ipurua.

El Eibar vive un arranque de temporada marcado por la dualidad. Mientras en Ipurua el conjunto dirigido por Beñat San José se muestra sólido y convincente, lejos de casa el equipo se atasca y no consigue transformar en puntos las buenas fases de juego que despliega. Dos victorias en dos partidos como local, con un balance global de 5-0, contrastan con el pobre botín a domicilio: un empate y dos derrotas y una suma de un solo punto de nueve posibles.

Este contraste ha situado a Ipurua en el centro de la conversación. En casa, el equipo ha encontrado un escenario ideal para desplegar su fútbol, con el apoyo incondicional de su afición y un terreno que conoce al detalle. En los partidos ante el Granada (3-0) y el Andorra (2-0), los armeros mostraron su mejor versión: presión alta, solidez defensiva y una variedad ofensiva que les permite sumar hombres al gol. Seis futbolistas distintos del Eibar han visto puerta en apenas cinco jornadas, prueba de la riqueza del plantel.

Ahora, el calendario sonríe: dos jornadas consecutivas en Ipurua, primero ante la Real Sociedad B y después frente al Deportivo de La Coruña. Una oportunidad de oro para prolongar la racha y consolidarse en la parte alta de la tabla. Convertir su estadio en un fortín no solo significaría acumular puntos, también podría dar el margen necesario para seguir ajustando el rumbo lejos de casa.

El contraste es claro. En todo 2025, el Eibar solo ha conseguido dos victorias a domicilio, un lastre que ya le penalizó la pasada campaña. El último triunfo fuera se remonta al duelo en Granada hace más de cuatro meses. Con San José, la dinámica parecía haberse corregido con seis salidas seguidas sin perder, pero los resultados de este inicio recuerdan que la asignatura pendiente sigue siendo la misma.

El mensaje del vestuario es claro: en casa hay que sumar todo lo posible. La plantilla ha respondido en los dos partidos jugados en Ipurua, donde no ha encajado goles y ha ofrecido momentos de fútbol brillante, como los que encendieron a la grada en el Día de Arrate ante el Andorra. Esa comunión equipo-afición es el gran motor de un club que siempre ha encontrado en su estadio un lugar donde multiplicar su rendimiento.

La visita del filial txuri-urdin este domingo y la del Deportivo la semana siguiente pondrán a prueba esa fiabilidad. Dos rivales muy diferentes: el Sanse, con la frescura de un filial siempre atrevido, y el Depor, histórico de la categoría que ha arrancado este curso de la mejor manera. Dos partidos que exigirán concentración y contundencia, pero que al mismo tiempo pueden disparar las aspiraciones armeras si se saldan con éxito.

De momento, el Eibar ha demostrado que tiene mimbres para pelear con cualquiera. La competitividad interna, con jugadores doblando posiciones y disputándose un sitio entre ellos, sumado a la irrupción de nombres valiosos como Aleix Garrido en la medular, dan profundidad a un grupo que transmite ilusión. Pero para dar continuidad a esa sensación, Ipurua debe seguir siendo el gran refugio.

Si los de San José logran mantener la línea en casa y trasladar parte de esa seguridad a sus salidas, el Eibar puede aspirar a grandes cosas. Mientras tanto, el plan pasa por lo de siempre: hacer de Ipurua un fortín inexpugnable y confiar en que desde allí se construya el camino hacia una temporada ilusionante.