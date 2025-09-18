Ipurua acogerá la presentación del fútbol base el próximo martes La cantera armera vivirá su gran puesta de largo con premios, desfile de equipos y foto de familia la próxima semana

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

La Sociedad Deportiva Eibar celebrará el próximo martes, día 23, la presentación oficial de su fútbol base en Ipurua, un evento que marcará el inicio de la temporada 2025/26 y que reunirá a jugadores, jugadoras, familias y aficionados en torno a la cantera armera.

La jornada arrancará a las 17.00 horas con una rueda de prensa institucional. A continuación, a las 18.00 horas, se entregarán los premios Gure Balioak, galardones que reconocen a los futbolistas que mejor han representado los valores del club dentro y fuera del campo. A las 18.15 horas será el turno de la presentación de los diferentes equipos, y el acto concluirá con la tradicional foto de familia, símbolo de la unidad y del crecimiento de toda la cantera.

La presente temporada tiene un significado especial para el club por el estreno de la nueva Ciudad Deportiva de Areitio. El complejo, convertido ya en la casa habitual de la cantera, supone un antes y un después en la historia de la entidad. Con instalaciones de primer nivel, permite que alrededor de 500 personas entrenen y convivan diariamente, favoreciendo la formación integral y el desarrollo del talento desde las categorías más tempranas.

El buen momento del fútbol base armero también se refleja en los resultados deportivos recientes, como el ascenso del Eibar Femenino C a 3ª RFEF o la notable campaña del filial, que rozó la final del playoff de ascenso a Primera Federación. Éxitos que refuerzan la labor diaria en la ciudad deportiva y el compromiso del club con el crecimiento profesional y personal de sus canteranos.

El acto de presentación estará abierto al público, que podrá acceder a Ipurua a través de las puertas 4 y 7. Una cita que servirá de punto de encuentro para celebrar el presente y proyectar un futuro sólido para el fútbol base del Eibar.