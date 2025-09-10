Ipar Surf & Skate Eskola abre sus puertas La jornada de puertas abiertas será este sábado en Matsaria, e incluirá clases gratuitas de skate, roller y surfskate para niños y adultos

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

La escuela Ipar Surf & Skate Eskola inaugura el nuevo curso escolar con una jornada de puertas abiertas en sus instalaciones de Eibar, situadas en el polígono industrial Matsaria, nº 34, 1C. La cita será este sábado, día 13, de 17.00 a 19.00 horas, en dos turnos consecutivos de una hora (de 17.00 a 18.00 y de 18.00 a 19.00 horas), con actividades abiertas a partir de los cuatro años y dirigidas tanto a niños como a adultos.

El objetivo de la iniciativa es acercar al público las modalidades de skate, roller y surfskate, ofreciendo la posibilidad de probar de forma gratuita las instalaciones y conocer de primera mano el trabajo que la escuela lleva desarrollando en los últimos cinco años.

Para participar en las numerosas modalidades que imparten en este centro es obligatorio el uso del casco y se recomienda llevar protección; en caso de no disponer de ellas, la organización los facilitará a los asistentes para hacer sus pruebas este mismo sábado.

Desde su creación, Ipar Surf & Skate Eskola ha buscado fomentar el surf en las zonas de Bajo y Alto Deba y, al mismo tiempo, consolidar la práctica del skate en Gipuzkoa. Hoy en día se ha convertido en la única escuela de skate de la provincia, atrayendo a participantes de diferentes municipios y ofreciéndoles la oportunidad de probar un tipo de deporte distinto a lo habitual.

Modalidad en crecimiento

Entre las actividades de la jornada destacará el roller, disciplina incorporada a la escuela la pasada temporada a petición de varios alumnos. El entrenador Josu Horrillo, con una amplia trayectoria en el patinaje en línea, se ha encargado de dar forma a esta nueva modalidad, que ha ido creciendo con fuerza en la zona y cuenta cada vez con más seguidores. El roller es una modalidad deportiva que consiste en deslizarse sobre patines con las ruedas alineadas en una sola fila.

Otro de los pilares del proyecto es el surfskate, creado para practicar la técnica del surf fuera del mar. Gracias a las instalaciones indoor de Eibar, equipadas con rampas y planos inclinados, los alumnos pueden trabajar la memoria muscular y perfeccionar los movimientos, lo que les permite mejorar notablemente su rendimiento una vez metidos en el agua.

El skate fue la primera apuesta de Ipar Surf & Skate Eskola y sigue siendo la modalidad con mayor demanda. Desde niños de cuatro años hasta adultos participan en estas clases que, además de ofrecer diversión y adrenalina, ayudan a desarrollar coordinación, concentración y habilidades motrices.

«El skate es la base de cualquier deporte de deslizamiento de tabla y sigue creciendo a nivel nacional e internacional gracias a la cultura underground y al trabajo de las escuelas que crean cantera», señalan desde la organización.

Con esta jornada de puertas abiertas, Ipar Surf & Skate Eskola quiere agradecer a todos los alumnos y familias la confianza depositada en el proyecto y animar a nuevos participantes a formar parte de una escuela que sigue creciendo año tras año.

«Os esperamos este sábado en nuestras instalaciones de Eibar para disfrutar juntos de una tarde sobre ruedas», invitan desde la escuela.