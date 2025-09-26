Intenso fin de semana liguero para los filiales armeros con once partidos Las categorías inferiores del club eibarrés afrontan dos días repletos de fútbol hoy y mañana en Areitio y fuera de casa

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

Los filiales del Eibar afrontan un fin de semana repleto de compromisos en distintas categorías. Este sábado la jornada se abre en Ibarra, Aretxabaleta, donde el Eibar C, de Tercera Federación, visita al UDA a las 11.00 horas. Ya por la tarde, la atención se centrará en la ciudad deportiva de Areitio, donde a las 16.00 horas el filial femenino se medirá al Sporting de Gijón en la Segunda Federación. También hoy, el Eibar C femenino de 2ª RFEF jugará ante el Añorga a partir de las 18.00 horas en Areitio.

Las categorías juveniles también entran en acción hoy. En Bilbao, el Eibar de División de Honor visita al siempre complicado Danok Bat a las 16.00 horas, mientras que el Juvenil Nacional recibirá al Amorebieta en Areitio desde las 15.30 horas. En cadetes, el equipo de Liga Vasca juega esta mañana en Zumaia frente al conjunto local a las 10.45 en el campo Aita Mari. En infantiles, el equipo de Honor recibe hoy al Aloña Mendi en Areitio a las 10.00 horas, mientras que al mediodía el conjunto infantil Txiki se medirá al Sanse, también en las instalaciones armeras.

Un domingo exigente

Mañana domingo será el turno de varios equipos más. El Eibar B afrontará un atractivo derbi en la ciudad deportiva de Areitio frente al Deportivo Alavés B al mediodía, un choque de máxima rivalidad que servirá para medir las fuerzas de ambos filiales. También mañana, el Eibar C femenino de 3ª RFEF recibirá en Areitio al Villegas a las 12.00 horas, mientras que el cadete femenino de Honor visitará al Zumaiako en el campo Aita Mari a las 12.30 horas.

Un fin de semana cargado de citas que permitirá a la cantera armera seguir creciendo en experiencia y competitividad.