Intenso fin de semana para los filiales del Eibar, que disputan duelos de nivel El Eibar B recibe al Real Unión en Ipurua esta tarde y el C al Leioa mañana al mediodía

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

Los equipos formativos de la SD Eibar afrontan un fin de semana cargado de fútbol, con numerosos encuentros repartidos entre hoy y mañana. El principal foco de atención estará puesto en el duelo que el Eibar B disputará esta tarde en Ipurua a partir de las 19.00 horas frente al Real Unión, correspondiente a la Segunda RFEF. Los de Iñigo Pérez buscarán mantener su buena dinámica en casa y continuar escalando posiciones en la tabla ante un rival siempre exigente. Antes, el Juvenil Nacional visitará a la Real Sociedad en Zubieta (17.30 horas), un choque de máxima exigencia ante uno de los equipos más potentes.

La jornada sabatina comenzará a media mañana con varios compromisos importantes: el Cadete Liga Vasca jugará a las 11.30 h en el campo del Olarizu, mientras que el Cadete de Honor recibirá en Unbe al Elgoibar (12.30). El Infantil de Honor abrirá la jornada en casa a las 10.30 horas frente al Zumaiako, en otro duelo que promete emociones.

El domingo continuará la actividad con más duelos clave para la cantera armera. El Eibar C, que compite en Tercera RFEF, recibirá en Unbe al Leioa a las 12.00 horas, en un partido de gran relevancia para consolidar su posición en la zona media-alta de la tabla.

Por la tarde, el Juvenil de División de Honor se desplazará a Bilbao para medirse al Santutxu (19.00 horas), buscando dar continuidad a su buen momento tras las últimas victorias.

La jornada también incluirá representación femenina, con el Cadete de Honor Femenino visitando al Elgoibar (16.00 horas), mientras que los más pequeños cerrarán el fin de semana a primera hora: el Infantil de Primer Año jugará a las 10.15 horas en Oñati ante el Aloña Mendi.

En conjunto al Eibar le espera un fin de semana repleto de retos para los distintos equipos de la estructura armera.