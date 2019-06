Indignación entre los propietarios de perros por intoxicaciones con carne envenenada Carne con raticida localizada en la zona del Sakun. Un veterinario ha certificado que un can resultó contaminado por ingerir carne con raticida | Una inspección de la Policía Municipal y de Marcan Huella permite localizar una bolsa con veneno ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 4 junio 2019, 00:18

Propietarios eibarreses de perros han mostrado su indignación con la intoxicación producida en un can al ingerir carne envenenada con raticida. Todo indica que el envenamiento se produjo la pasada semana cuando un perro realizaba un paseo por el Sakun. El propietario del can afectado ha presentado una denuncia ante la Ertzaintza, que está investigando estos hechos, que han sido certificados como «claro envenamiento» según el veterinario Agustín Zabaleta.

En la zona del Sakun, en donde se produjo el envenenamiento, apareció después una bolsa de carne contaminada que fue retirada por la Policía Municipal.

Nada más conocerse los hechos, miembros de la asociación Marcan Huella pusieron carteles en la zona de Jardines dando cuenta de los hechos. Tras la localización de la bolsa con carne contaminada, se reforzó la inspección por otros puntos, sin poder encontrar más raticida.

El veterinario reconoció que «recientemente traté a un perro que había ingerido carne envenenada con raticida. Como no produce olor, tanto perros como los roedores comen estos productos sin darse cuenta». Nada más recibir al can, el veterinario hizo un análisis y provocó el vómito «del que pude extraer una bolitas de color azul, producto venenoso depositado sobre alguna pieza de carne». Ocurre muchas veces que cuando el perro ha ingerido raticida ni el propietario se da cuenta de la ingestión, asunto fatal que genera la muerte «por anemia» unos días más tarde. De ahí que el envenenamiento por raticida se produjo cuando el can comió de manera accidental el veneno y por lo tanto se produjo la intoxicación.

«Actuar de forma rápida»

De esta manera, los veterinarios avisan de que son varios los síntomas que se dan en el animal en el caso de intoxicación y que nos hacen estar en alerta y acudir a experto en el menor tiempo posible. Estos síntomas son pérdida de apetito, movimientos alterados, parálisis en las extremidades, temblores musculares, convulsiones generalizadas, sangrado de la nariz, aumento de la sed o encías pálidas y moratones. «Los signos del envenenamiento en los perros no tienen por que ser inmediatos, ya que pueden aparecer entre los dos y siete días después de la ingesta del veneno». Pero, el problema es que si no se provoca el vómito y pasan varios días sin el tratamiento, se puede producir la muerte por una anemia, aunque fuera muy plácida su muerte», dice Zabaleta, que mostraba su indignación por la existencia de personas que puedan intoxicar a los animales de forma intencionada. «Si se sospecha que la mascota ha comido algún tipo de veneno o hay algún animal que pudo haber sido envenenado, hay que actuar de forma rápida con el fin para hacer una prueba, incluso si el perro o gato aparenta estar bien. Para el momento en que el animal comienza a tener los síntomas de la intoxicación, la situación podría progresar muy rápidamente y el resultado al final no se puede remediar. Existen antídotos para la intoxicación que pueden solucionar el problema», dice Zabaleta.

Junto a ello, existe otro tipo de envenamiento producido con metaldehído, compuesto químico muy utilizado como pesticida contra babosas, caracoles, y otros gastrópodos. «El metaldehído funciona muy rápido para matar a las babosas, pero también es muy tóxico para los perros y otros animales que podrían comerlo. Genera convulsiones que llevan a una muerte rápida», finaliza Zabaleta.