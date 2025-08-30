Indalecio Ojanguren XXXVIII Certamen de Fotografía abre convocatoria

El XXXVIII Certamen de Fotografía Indalecio Ojanguren, patrocinado por la Confederación Española de Fotografía (CEF) y la Federación Vasca de Asociaciones Fotográficas (EHATE), abre ... su convocatoria para el año 2025. Organizado por el Ayuntamiento de Eibar y el Club Deportivo Eibar, este concurso, uno de los más longevos y prestigiosos del País Vasco, ofrece a los fotógrafos aficionados de todas las edades la oportunidad de mostrar su talento y creatividad.

La temática para esta edición es completamente libre, permitiendo a los participantes expresarse en blanco y negro o color, con un máximo de tres fotografías por modalidad. Las obras deben ser originales y no haber sido premiadas en otros concursos, manteniendo estrictamente la autenticidad prohibiendo el uso parcial o total de inteligencia artificial en la producción de las imágenes.

Participación y plazos

El plazo de inscripción y entrega de obras es del 1 al 26 de septiembre de 2025. La decisión del jurado, compuesto por profesionales de reconocida trayectoria, se hará pública el 3 de octubre en una sesión abierta al público. Las fotografías premiadas, así como una selección de obras destacadas, se exhibirán del 24 de octubre al 16 de noviembre en la sala de exposiciones de Portalea, en Eibar.

Los participantes deben presentar sus obras montadas sobre cartulina o cartón de 40 x 50 cm, con fotografías que no excedan los 30 x 40 cm. Cada imagen llevará al dorso un lema común para todas las obras del autor, y podrán numerarse para establecer un orden específico de exhibición. Además, la entrega puede realizarse por correo certificado y sin gastos, facilitando la participación desde diferentes localizaciones.

Premios y reconocimientos

El certamen repartirá un total de 3.925 euros en premios y reconoce la excelencia con ocho medallas de la CEF y tres trofeos exclusivos. Destaca el Premio de Honor a la mejor colección de fotografías, con 1.500 euros, medalla dorada de la CEF y la posibilidad de exposición en Portalea. Además hay premios individuales para las mejores fotografías en color y blanco y negro, así como distinciones para autores vascos, locales y fotógrafos jóvenes de entre 8 y 16 años.

Este concurso se caracteriza también por la rigurosa supervisión de la autoría y autenticidad de las obras presentadas, rechazando cualquier imagen generada parcial o totalmente por inteligencia artificial. La organización se reserva el derecho de descalificar imágenes que infrinjan estas normas, incluso después de haber sido premiadas.