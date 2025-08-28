Inaugurado el nuevo parking de Jardiñeta

Los vecinos de Jardiñeta ya pueden hacer uso del nuevo aparcamiento público que acaba de ser inaugurado en el barrio. El anuncio lo ha realizado ... el alcalde, Jon Iraola, a través de sus redes sociales, donde subrayó la importancia de esta actuación para mejorar la movilidad de la zona.

El nuevo parking se convierte en una infraestructura clave para un barrio que tradicionalmente ha sufrido dificultades para estacionar debido a su orografía compleja y accesos limitados. Con la puesta en marcha de estas plazas, el Ayuntamiento responde a una de las reivindicaciones más repetidas por la ciudadanía, especialmente en una zona donde conviven personas mayores, familias jóvenes y vecinos que cada día se enfrentaban a la falta de espacio para aparcar.

El aparcamiento con medio centenar de plazas gratuitas no llega solo, sino que forma parte de un plan integral de mejora urbana en Jardiñeta. Dentro de este proyecto global, el Consistorio ya ha iniciado los trabajos para la instalación de nuevos ascensores en los portales 29, 31, 33 y 35, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas que durante años han condicionado la movilidad de los residentes.

Iraola destacó que la suma de estas iniciativas «responde a una visión de ciudad en la que cada barrio debe contar con los recursos necesarios para garantizar unas condiciones de vida dignas y accesibles».

Además, tanto el diseño del parking como el de los futuros accesos peatonales y los ascensores han sido pensados para integrarse en el entorno natural del monte, respetando al máximo el paisaje y reduciendo el impacto visual sobre la zona.

Impacto social

La inauguración del aparcamiento ha sido recibida con satisfacción por la comunidad, que llevaba tiempo reclamando soluciones eficaces al problema del estacionamiento. Según fuentes municipales, la nueva infraestructura no solo facilitará el tránsito y la vida diaria de los vecinos, sino que también contribuirá a dinamizar la vida social y económica del barrio, atrayendo visitantes y mejorando la conexión con otras áreas de la ciudad.

La apuesta por Jardiñeta se enmarca en una estrategia más amplia orientada al desarrollo urbano sostenible y a la creación de entornos más accesibles y habitables. Con la combinación de aparcamiento, ascensores y mejoras en los viales peatonales, el barrio encara una auténtica transformación que pretende situarlo como referente en Eibar.