Iñaki Sánchez (Técnico del Avia Eibar Saskibaloia): «No hemos subido y no podemos dar el aprobado a la temporada» Iñaki Sánchez piensa en el futuro de la entidad. / M. ASKASIBAR Ha sido durante trece años entrenador del primer equipo; dejará el cargo pero seguirá desempeñando otras tareas en el club J. A. REMENTERÍA EIBAR. Domingo, 19 mayo 2019, 00:18

Iñaki Sánchez ha estado trece años al frente del primer equipo del Eibar Saskibaloia, pero ahora nos anuncia que va a tener un relevo, aunque seguirá vinculado al club realizando otras tareas. El primer equipo sénior, el Avia Eibar, se ha quedado a las puertas del retorno a Segunda Provincial, categoría de la que bajaron hace tres campañas. Su testigo en el cargo de técnico será recogido por un jugador de la actual plantilla del primer equipo. Este año cuatro jugadores han realizado el curso de entrenador y uno de ellos será quien asuma la función de técnico.

-Se va con la pena de no haber subido, ¿no?

-Pues sí. En los tres últimos años hemos llegado a la fase final de ascenso, pero siempre nos ha faltado algo.

-¿Cuál es la razón de no rematar ese propósito?

-No sé cuál es la razón, llegamos y luego no lo conseguimos. No sé, cuando llegamos a ese momento clave no lo rematamos, no sé si no sabemos competir esos partidos, no llegó a alcanzar su razón y eso que la mayoría del equipo tiene experiencia, mínimo cinco o seis años jugando en esta categoría... No creo que sea por inexpertos.

-¿Cuál es la valoración de la temporada?

-El primer equipo ha hecho el mínimo, que era jugar el play-off para ascender, pero no podemos estar contentos porque no hemos subido, no podemos dar el aprobado.

-En este escenario, pensando en clave de futuro, ¿tiene nombre y apellido su sustituto?

-No voy a dejar el club, estaré cumpliendo con otras funciones. Ibai Lekumberri, que este año ha estado de segundo conmigo y ha estado en el curso, es el que va a hacerse con el cargo. Creo que, ahora mismo, es el más capacitado.

Jugadores de Eibar y Ermua

-El Avia Eibar es la referencia del baloncesto en la ciudad armera, ¿cuáles son los planes para la próxima temporada?

-Además de dejarlo yo, Alberto Arizmendiarrieta, capitán hasta ahora, también lo deja, pienso que este es un relevo que ha de hacerse. Tenemos que buscar un pivot que marque la diferencia. La plantilla cuenta con jugadores de Eibar y Ermua.

-Además del primer equipo, el Eibar Saskibaloia ha potenciado e incrementado su cantera.

-Queremos que vaya creciendo y pienso que en dos años hemos dado un salto cualitativo en el crecimiento de la base, hemos pasado de dos equipos más el sénior a tener siete más el sénior. El año que viene no sabemos si sacaremos otro equipo o cuando menos mantener lo que tenemos en este momento.

-Poco a poco, el baloncesto tiene presencia en Eibar, ¿se ha hecho un gran esfuerzo?

-Esto es una carrera de fondo, si te pones a correr rápido se acaba en dos o tres años, la gente se quema. La clave es trabajar mucho, sobre todo en la sombra, y tener paciencia y esperar que las nuevas generaciones vengan con más calidad para poder seguir escalando en las categorías. Nuestra idea es ir paso a paso, de aquí a diez años vista con la cantera y con la gente nueva que venga, con la idea de aspirar a nuevos retos. Hacemos un gran esfuerzo, tenemos limitaciones porque, cada uno, tiene su trabajo, no somos profesionales, somos apasionados de este deporte y eso es lo que nos mueve, como ocurre en otros clubes. Estamos agradecidos a los esponsores y en especial a Avia, que ha sido una ayuda fundamental.

-¿Qué volumen tiene la cantera?

-Tenemos unos ochenta chicos y chicas, al margen del sénior. Pienso que en Eibar hay cabida para el baloncesto, pero no solo en nuestra ciudad, nosotros queremos ampliar el radio de captación a Elgoibar, Ermua, o Mallabia, entre otras localidades del Bajo Deba.