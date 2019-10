El PNV no ve «nada ilusionante» en los cien días de gobierno del PSE Representantes municipales de EAJ-PNV han hecho un balance de la gestión del PSE. / ECHALUCE Critican que existe «innacción, comisiones sin reunir, continuismo y acomodamiento, sin señales de poner en marcha proyectos» A. E. EIBAR. Martes, 15 octubre 2019, 00:26

El grupo de concejales de EAJ-PNV no ve «nada ilusionante» en el gobierno socialista «tras sus cien días de mandato». Los jeltzales lamentan que «los socialistas no han sido capaces de presentar un Programa de Gobierno», desde que se constituyera la Corporación, «periodo en el que ha imperado el acomodamiento y continuismo sin que ni si quiera hayan dado señal de ningún proyecto de los planteados en campaña; en definitiva nos encontramos en una prórroga sin ilusión», señala el PNV.

Según sus declaraciones, «los hombres del PSOE -en referencia a que el gobierno municipal está integrado únicamente por varones-, están demasiado vistos, se conforman con ganar elecciones pero, al día siguiente, una vez que recuperan sus sueldos, vuelven a su aletargamiento. Siguen arrastrando formas de trabajar del pasado». Ante ello, prosiguen que «siguen sobre la mesa viejos fantasmas como la no concrección de Errebal, un bidegorri que no arranca y nadie explica cláramente por qué. Estamos ante un gobierno municipal que es incapaz de diseñar y gestionar un proyecto de ciudad, de apoyarse en la oposición estando en minoría, de compartir información y ser claros», valoran los jeltzales, que dicen que «es muy dificil trabajar así, y es Eibar y sus habitantes quienes lo pagan».

Desde la formación abertzale denuncian además «los reiterados incumplimientos» de acuerdos por parte del grupo socialista. Así nombran el Plan Estratégico, proyectos para impulsar el desarrollo económico de la ciudad, iniciativas para reforzar la cohesión social, así como mejoras urbanas. «Acabamos de aprobar la Cuenta General de 2018 con dos tercios de las inversiones sin ejecutar, y la pasividad, lentitud y hermetismo con la que han iniciado el mandato los hombres del PSOE nos hace pensar que dentro de un año el escenario será más de lo mismo: inejecuciones, retrasos, y golpes de timón de última hora tratando de imponer en vez de buscar acuerdos», denuncian.

«Si hubiéramos accedido a la alcaldía, Eibar tendría un programa de gobierno para 2019-2023»

«Acelerar y reactivar»

Por este motivo, los jeltzales solicitan un Programa de Gobierno 2019-2023 con las líneas estratégicas e iniciativas a desarrollar durante el mandato. «Pero en cambio, el día a día en el Ayuntamiento se basa en la reactividad e improvisación ante problemas que surgen en asuntos en teoría encauzados. Son asuntos que surgen de improviso, y el hermetismo del PSOE en cuanto a compartir información con el resto de grupos, generan intranquilidad en nuestro grupo pues parece que no hay una planificación y control de los asuntos entre manos. Y sin información, es muy complicado tender puentes y ayudar, además de prevenir».

Según el PNV, «los socialistas utilizan cualquier excusa para retrasar la gestión de las propuestas, como la Ordenanza de Participación Ciudadana o la Ordenanza de Vados y pasan años diciendo que la están estudiando, sin tomar ninguna determinación». Frente a ello, los ediles jeltzales reconocen que lo más fácil sería «paralizar lo poco que hacen», pero adelantan que «su esfuerzo se centrará en acelerar y reactivar la actividad municipal para responder a los retos de la ciudad y a las necesidades de los eibarreses. Vamos a intentar negociar para rebajar tasas e impuestos y acometer una serie de inversiones necesarias para la ciudad».

Pasando a la percepción de cada concejal, Jon Pérez, concejal de Tráfico del PNV, decía que «todavía no doy crédito que, con los problemas de tráfico que tenemos en la ciudad, no hayamos celebrado ni una sola comisión, desde las pasadas elecciones. Ha pasado el verano sin saber nada, estamos en octubre, y todavía no la han convocado ni para presentarnos. En el Patronato de Deportes tampoco sé nada desde que entré».

Por su parte, la nueva edil, Amaia Albizu, señala que «es significativo que no se haya invertido un solo euro de las peticiones ciudadanas. Piden ideas y acaban en el cajón. No les importa la opinión de la ciudadanía». «Se ningunea la participación ciudadana por dejadez de los políticos», sentencia, Albizu.

Otro edil nuevo, Alberto de la Hoz, participante en las comisiones de Obras, Urbanismo y Desarrollo Económico consideraba que «durante estas semanas hemos asistido a la comisión de información, como el caso del bidegorri que nos han ocultado que no existían alegaciones al paso de cebra de la autopista. Falta de definición de unas líneas maestras en urbanismo, donde los problemas reales de configuración de ciudad deberían abordarse en detalle».

En cuanto al área de Economía, «no está dimensionado lo suficiente este departamento teniendo en cuenta su importancia, en un Eibar perdiendo año tras año industria, con una tasa de paro muy alta».

La edil de Hacienda del PNV, Elena Ibañez, lamenta que, en cuanto al estado financiero del Ayuntamiento, «se cobra en impuestos más de lo previsto, no se ejecutan las inversiones, y como resultado, se engorda el remanente de tesorería. El Ayuntamiento tiene dinero para poder poner en marcha proyectos ilusionantes y, en estos 100 días, no hemos visto nada de eso». La coordinadora, Mertxe Garate, pone de manifiesto las dificultades para sacar los proyectos adelante. «Tenemos acuerdos presupuestarios desde 2016 sin cumplir, es difícil generar un clima de confianza».

Josu Mendicute, portavoz, menciona también la Musika Eskola, como «otro de los órganos que todavía a fecha de hoy no han sido convocados, mientras que la Comisión de Servicios funcionan por inercia y por impulso cuando surgen urgencias. No hay visión de ciudad ni estrategia de gestión. El Ayuntamiento, más allá de la actividad que desempeñan los profesionales de la casa, está bloqueado por falta de iniciativa por parte de quien le corresponde liderarlo políticamente».