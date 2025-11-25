La iluminación navideña se enciende el jueves

Mañana jueves se dará el pistoletazo de salida a la Navidad con el encendido oficial de las luces festivas. El acto, que se celebrará ... a las 18.30 horas en Errebal, estará acompañado de música, chocolate, juegos y un ambiente pensado para reunir a familias, cuadrillas y personas de todas las edades en torno a la plaza.

El Ayuntamiento ha destinado alrededor de 100.000 euros a la iluminación navideña de este año, con el objetivo de convertir las calles en un gran espacio de encuentro y, al mismo tiempo, dinamizar la actividad social y comercial del municipio. Para reforzar este esfuerzo, el consistorio cuenta además con una subvención del departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Entre las iniciativas previstas destaca Kirola Familian, un espacio de juego libre para menores de 2 a 5 años acompañados de sus familias. Se desarrollará en el polideportivo de Ipurua el 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre, en horario de 17.30 a 19.30 horas.

El Gazteleku de Indianokua también tendrá un papel protagonista con talleres de cocina y manualidades los días 20 y 21 de diciembre, orientados al público juvenil.

Por otro lado, la programación incorpora además actividades vinculadas a la tecnología, con talleres de robótica y programación de videojuegos (Microsoft MakeCode Arcade) repartidos entre la ludoteca de Jazinto Olabe y el Gazteleku de Indianokua. Se organizarán grupos por edades y distintos turnos los días 26, 27, 29 y 30 de diciembre. Las inscripciones estarán abiertas del 5 al 15 de diciembre, con precios de 20 euros para personas empadronadas en Eibar y 40 euros para quienes residan fuera del municipio.

Tobogán en Unzaga

Durante las vacaciones escolares, se pondrá en marcha el ya clásico Parque Infantil de Navidad Astelena, dirigido a menores de 2 a 12 años. La entrada tendrá un coste de 3 euros, aunque también se podrá acceder gratuitamente mediante el bono del comercio local. El acceso será por turnos de hora y media los días 26, 27, 29 y 30 de diciembre, el 31 por la mañana, y los días 2 y 3 de enero en horario de mañana y tarde.

Otro de los atractivos de esta Navidad será el tobogán instalado en la plaza de Untzaga, pensado para niños, niñas y también personas adultas. El precio del acceso será de 3 euros, aunque al igual que en Astelena, se podrá usar el bono de Eibar Centro Comercial Abierto para disfrutarlo de forma gratuita.

El tobogán funcionará del 19 al 31 de diciembre —con horarios especiales los días 24 y 31, y cierre el 25 y el 1 de enero— y del 2 al 6 de enero, convirtiéndose en uno de los puntos más animados de la ciudad durante las fiestas.

Como es tradición, Olentzero volverá a ser uno de los protagonistas de la Navidad eibarresa. Del 15 al 23 de diciembre, su buzón estará instalado en Pegora–Portalea para recoger las cartas de los más pequeños. El día 24, a partir de las 11.30, Olentzero realizará su kalejira desde Urkizu, acompañado por alumnado de la Escuela de Música Juan Bautista Gisasola y de Adolfo Jainaga. A las 12.30, recibirá a niños y niñas en el Ayuntamiento para recoger las últimas peticiones antes de la noche mágica.El Coliseo acogerá varios actos culturales dentro del programa navideño. Los días 17 y 18 de diciembre se celebrarán los tradicionales conciertos de la Escuela de Música, mientras que el 26 de diciembre será el turno del concierto de Sofía Machín. Además, el 29 de diciembre, a las 17.00 horas, Hika Antzerki Konpainia ofrecerá una obra. En enero, los protagonistas serán los Reyes Magos con su gran cabalgata.

El alcalde, Jon Iraola, subraya la doble vocación de la iniciativa. «El encendido de las luces es un momento muy especial para la ciudadanía; marca el inicio de unas semanas en las que queremos que Eibar se llene de ilusión, de vida en la calle y de momentos compartidos. La mejora de la iluminación persigue embellecer la ciudad y apoyar al pequeño comercio, creando un ambiente atractivo para vecinos, vecinas y visitantes».

En la misma línea, la concejala de Desarrollo Económico, Vanesa Hortas, recuerda el impacto que tiene la decoración navideña en la actividad diaria del municipio. «La iluminación contribuye a generar un entorno cálido y agradable que anima a pasear y favorece la vida comercial. Queremos que la gente sienta ganas de salir, ver escaparates, comprar en el comercio de proximidad y disfrutar del ambiente en nuestras calles y plazas».

Más allá del encendido, el Ayuntamiento ha diseñado una programación especial de Navidad con numerosas propuestas dirigidas a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio seguro durante las vacaciones.

El concejal de Juventud, Jon Pérez, manifiesta que «estas Navidades volveremos a ofrecer un amplio programa de actividades dirigidas a niños y niñas de nuestro municipio. Es una propuesta festiva, divertida y también educativa, pensada para que las familias puedan disfrutar de un espacio seguro, inclusivo y lleno de ilusión durante las vacaciones»