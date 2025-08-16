Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Iker Alday disputando un balón en un partido con el Eibar B. SD EIBAR

Iker Aldai se marcha cedido al Athletic Club para la nueva temporada

El lateral derecho del Eibar B se incorpora al filial rojiblanco en Primera Federación con opción de compra no obligatoria

Marcos Rodríguez

Eibar.

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:38

El polivalente lateral diestro del Eibar B, Iker Aldai, continuará su progresión esta temporada en las filas del Athletic Club, que ha alcanzado un acuerdo con la entidad armera para su cesión con opción de compra no obligatoria. El jugador de Algorta reforzará al filial rojiblanco en Primera Federación.

Nacido en 2003, Aldai dio sus primeros pasos en el fútbol en el Lagun Artea de Leioa antes de pasar al Arenas de Getxo. Desde allí se incorporó a la estructura del Eibar en edad cadete, iniciando un recorrido formativo de ocho temporadas que le ha llevado a consolidarse como uno de los talentos más destacados de la cantera armera. En 2021 alcanzó el filial y rápidamente se convirtió en un jugador fijo en los planes de los entrenadores.

Su buen rendimiento le abrió incluso las puertas del primer equipo. En 2023 cumplió el sueño de debutar en Ipurua en un partido de Segunda División frente al Cartagena, un momento especial que reflejó la confianza del club en su proyección. Además, Aldai ha sido habitual en las pretemporadas con la primera plantilla, ganando rodaje y experiencia en el primer equipo.

Con el Eibar B, el lateral ha sido pieza clave tanto en el ascenso a Segunda RFEF como en la histórica primera temporada del filial en la categoría, en la que el equipo disputó el playoff de ascenso. Su polivalencia en el costado derecho, su intensidad defensiva y su capacidad para sumarse al ataque han hecho de él un jugador de referencia dentro del grupo.

Ahora afronta un nuevo reto en Lezama, donde se estrenará en Primera RFEF de la mano del filial rojiblanco. Para Aldai supone una gran oportunidad de crecimiento, mientras que para el Eibar es una muestra más de la capacidad de su cantera para formar futbolistas preparados para dar pasos hacia adelante en el fútbol profesional.

