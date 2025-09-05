«La idea siempre es ir a ganar, tanto cuando jugamos en casa como fuera»

Este sábado, a partir de las 18.00 horas, el Eibar se enfrentará al Madrid CFF en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, en ... su primer partido a domicilio de la Liga F 2025/26. Tras el estreno liguero el pasado domingo, donde las armeras cayeron por 0-1 ante el Sevilla en Ipurua, el equipo dirigido por Iñaki Goikoetxea afronta este primer desplazamiento con el objetivo de corregir detalles, afianzar conceptos y sumar los primeros puntos de una temporada que se presenta ilusionante y exigente.

La plantilla del Eibar ha sufrido una renovación profunda este verano, con numerosas incorporaciones que refuerzan todas las líneas del equipo. La adaptación de estas nuevas incorporaciones ha sido rápida y positiva, según destacó Goikoetxea en la rueda de prensa previa: «Las jugadoras están adaptándose bien al nuevo proyecto y poco a poco iremos sumando».

El técnico armero también hizo hincapié en los aspectos a mejorar respecto al primer partido. «El domingo hicimos muchas cosas bien, pero tenemos que estar más fuertes en ataque y ajustar ciertos detalles. Las jugadoras han trabajado con intensidad toda la semana y están preparadas para el partido de hoy», aseguró. La idea del técnico debarra sigue siendo la misma que en pretemporada y en el debut liguero: mantener un bloque sólido, jugar con intensidad y aprovechar la presión para generar oportunidades en campo contrario. «La idea siempre es ir a ganar, tanto en casa como fuera. Los puntos valen lo mismo y debemos intentar llevar el juego a nuestro favor, generar peligro y buscar los tres puntos», añadió Goikoetxea.

Un rival de nivel y con pegada

Además, el entrenador destacó el potencial del rival. «El Madrid CFF es un equipo muy completo, rápido en ataque y con jugadoras veteranas en defensa, así que tendremos que estar concentradas y aprovechar nuestras virtudes». Entre esas virtudes, la velocidad en la transición, la intensidad en la presión y la capacidad de combinación en ataque serán claves para intentar romper la defensa rival.

Tras el primer partido de liga, el equipo armero ha trabajado a pleno rendimiento durante toda la semana. Las sesiones han combinado aspectos tácticos, físicos y técnicos, con especial atención a los movimientos ofensivos, la coordinación defensiva y la definición en el último tercio del campo. El calendario de entrenamientos en Areitio se compuso de cuatro sesiones, lo que permitirá al equipo llegar concentrado y con ritmo a su primer desplazamiento liguero.

La cita de hoy supone también un examen para comprobar cómo se adaptan las jugadoras a la exigencia de la máxima categoría, lejos de Ipurua, y cómo se consolidan las incorporaciones recientes.

Si bien el objetivo de esta temporada sigue siendo consolidar la permanencia en Liga F, el conjunto armero ha demostrado que tiene potencial para competir de tú a tú contra equipos de su nivel, y estos primeros partidos marcarán el tono de una campaña que se espera emocionante. El duelo de hoy será, por tanto, más que un simple desplazamiento: es la primera oportunidad para que este Eibar empiece a demostrar su potencial.