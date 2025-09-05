Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki Goikoetxea, el técnico del Eibar femenino, durante la rueda de prensa previa al partido de esta tarde en Madrid. MARCOS RODRÍGUEZ

Liga F

«La idea siempre es ir a ganar, tanto cuando jugamos en casa como fuera»

El Eibar visita al Madrid CFF este sábado a las 18.00 horas en busca de sus primeros puntos en su primer partido de la temporada a domicilio

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30

Este sábado, a partir de las 18.00 horas, el Eibar se enfrentará al Madrid CFF en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, en ... su primer partido a domicilio de la Liga F 2025/26. Tras el estreno liguero el pasado domingo, donde las armeras cayeron por 0-1 ante el Sevilla en Ipurua, el equipo dirigido por Iñaki Goikoetxea afronta este primer desplazamiento con el objetivo de corregir detalles, afianzar conceptos y sumar los primeros puntos de una temporada que se presenta ilusionante y exigente.

