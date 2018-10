Ego Ibarra editará una nueva versión del libro 'Viaje por el País de los Recuerdos' Portada de una versión del libro. A. E. EIBAR. Martes, 9 octubre 2018, 00:16

La comisión Ego Ibarra está ultimando una nueva edición del libro de Toribio Etxebarria, 'Viaje por el País de los Recuerdos', su versión crítica. El libro será editado en el cumplimiento del 50 aniversario de su primera edición. Las dos versiones manuscritas del autor parten de los años 1949 y 1956, así como la primera edición de México.

El Ayuntamiento de Eibar publicó en 1990 y en 2004 dos reimpresiones de aquella primera edición, ambas agotadas. Sin embargo, la que está en camino se puede considerar como una edición crítica, puesto que parte de las diferentes versiones escritas por el propio autor. El eibarrés Iñigo Artamendi Ortiz de Zárate está ultimando la revisión del estilo, completando el aparato crítico, terminando de elaborar las notas de contexto y toponomásticas y corrigiendo el texto en la forma definitiva de la publicación.

Luis Castells afirma en el inicio de su extenso y documentado prólogo titulado 'El viaje sentimental de un humanista eibarrés' que «debo empezar por una confesión: es la tercera vez que he leído 'Viaje por el país de los recuerdos', y en cada ocasión he aprendido nuevas cosas, me he fijado en aspectos que antes habían pasado desapercibidos o no les había prestado la debida atención».

El libro es un recorrido por los recuerdos de Etxebarria, un viaje sentimental de su trayectoria desde su infancia hasta la Guerra Civil. Como él mismo señala en su correspondencia, esta obra fue una vía para tratar de mitigar la nostalgia producida por vivir lejos de su lugar de nacimiento, «circunstancia que no resta verosimilitud a lo aquí contado, aunque sea inevitable que se cuele algún desliz ya señalado en una edición anterior por otro eibarrés ilustre como Juan San Martín», señala Castells. Por ello, la edición de 2018, la del cincuentenario, pronto verá la luz que nunca perdió.