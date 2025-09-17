El hotel Unzaga cierra sus puertas el 31 de octubre

ALBERTO ECHALUCE Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

El 31 de octubre de 2025 cerrará el hotel Unzaga Plaza, un referente de la hostelería en la comarca de Debabarrena y el establecimiento hotelero más veterano de la ciudad armera. Se espera, no obstante, que el cierre tenga un carácter provisional, ya que , según fuentes municipales y de la propia gestión del hotel «no se plantea otro uso diferente al de hotel».

El origen del cierre se encuentra en la no renovación del contrato de alquiler firmado en noviembre de 2020 entre la sociedad propietaria del inmueble y la empresa que venía gestionando el hotel, dirigida por el matrimonio formado por Unai Ochandiano y Leire Uribeetxeberria.

La propiedad del edificio, radicada en Madrid y formada por seis hermanos, ha decidido no prolongar la relación contractual, al tiempo que mantiene negociaciones con dos posibles compradores interesados en adquirir el inmueble. No obstante, el Plan General de Ordenación Urbana de Eibar califica el espacio como alojamiento turístico con lo que no conlleva que se puedan construir nuevas viviendas, según indicaron desde fuentes municipales

Según Ochandiano, la decisión responde a una estrategia clara: «Los propietarios han abierto negociaciones con dos posibles compradores y buscan otro futuro para el edificio y esa es la razón que no renueven con nosotros el negocio. Un mazazo para nosotros después del esfuerzo de coger el establecimiento en pandemia y haberle dado una vuelta a esto»

El cierre supondrá la desaparición de 88 habitaciones en el parque hotelero comarcal, ya de por sí limitado. Para Debabarrena y para Eibar, el déficit de plazas hoteleras se convierte así en un problema más acuciante,durante un tiempo, en un contexto en el que el turismo empezaba a consolidarse como complemento económico a la tradicional industria, aunque fuentes del Ayuntamiento y de los inquilinos confirman que seguirá siendo «hotel».

El hotel Unzaga Plaza está incluido en el programa del Imserso, que permite a jubilados de todo el Estado alojarse en Eibar como parte de sus viajes subvencionado.Este verano mantuvo una ocupación notable como todos los años, con turistas nacionales e internacionales, atraídos por la ubicación estratégica de la ciudad entre Bilbao y Donostia.

El impacto positivo de su actividad en el comercio y la hostelería local es también indiscutible. Los visitantes alojados en el Unzagag astan en tiendas, bares y restaurantes del centro, contribuyendo a la dinamización del tejido urbano.

Su cierre momentáneo deja, además, un problema de imagen urbana: en la misma calle se encuentra también cerrado el edificio de El Corte Inglés, generando un vacío simbólico y visual en una de las principales arterias de Eibar.

Deficiencias estructurales

Otro de los factores que pesa en el desenlace ha sido la Inspección Técnica del Edificio (ITE), que detectó deficiencias estructurales que obligan a realizar importantes inversiones para mantener la actividad hotelera. Para los actuales gestores, se trata de un obstáculo insalvable sin el respaldo de la propiedad, que ha optado por abrir negociaciones con otras empresas que serán ellas las que marquen el uso futuro del inmueble.

El cierre del Unzaga Plaza conlleva la pérdida de 28 puestos de trabajo, una cifra muy significativa en un sector ya castigado por la precariedad y la inestabilidad. Ochandiano reconoce que no existe otra alternativa que presentar un concurso de acreedores y un ERE de extinción. «No tenemos otra salida. No podemos asumir 28 nóminas sin ingresos. Afortunadamente, vamos a cerrar sin dejar ninguna deuda. Las nóminas estarán pagadas y se efectuarán los pagos a proveedores. Lo único que tendrán que reclamar los trabajadores serán sus indemnizaciones por despido, que deberán gestionar a través del Fogasa», explica.

La historia reciente del hotel está marcada por el esfuerzo de la actual gestión. En noviembre de 2020, Ochandiano y Uribeetxeberria adquirieron la sociedad gestora, heredando el nombre de Hotel Unzaga Plaza, que funcionaba con solvencia desde 2012. «Subrogamos a toda la plantilla, mantuvimos la actividad y, aunque tuvimos que sufrir lo peor de la pandemia de la Covid, conseguimos remontar. El hotel empezó a funcionar bien y ofrecía buenos resultados que nos animaban a seguir. Incluso nos habíamos planteado quedarnos hasta jubilarnos», señala Ochandiano.

El contrato de alquiler tenía una duración de cinco años y vencía ahora, en noviembre de 2025. Los gestores habían invertido en mejoras y contaban con darle continuidad. Sin embargo, tras un año de negociaciones infructuosas con la propiedad, la confirmación llegó de manera rotunda: no habría renovación.

Impacto en la comarca

El cierre del Hotel Unzaga Plaza no solo se traduce en menos camas y más paro. Supone, además, un síntoma de la fragilidad del sector hotelero en Debabarrena, donde la oferta ya es escasa y se concentra en pequeños alojamientos y casas rurales. El turismo de negocios y de grupos, que encontraba en el Unzaga su principal referencia, se queda sin alternativa en la zona. El hotel de la calle Ego-gain estaba incluido entre los pertenecientes al Imserso y recibía grupos del conjunto del Estado a lo largo del año. En verano se encontraba al completo dada su ubicación a medio camino de Bilbao, Donostia y Gasteiz. La situación plantea un reto inmediato a las instituciones locales y comarcales: ¿cómo reforzar la oferta hotelera para evitar que visitantes y congresos opten por municipios vecinos o grandes capitales?

La clausura del Unzaga se suma al cierre de otros edificios emblemáticos en Eibar, alimentando un debate ciudadano sobre el deterioro del centro urbano. Dos símbolos de modernidad y dinamismo económico como El Corte Inglés y el Hotel Unzaga permanecen ahora cerrados, generando una sensación de declive que preocupa a comerciantes, vecinos y autoridades.

Mientras tanto el matrimonio gestor ha reabierto también el Hotel Eibar, en Azitain, que hasta ahora permanecía cerrado. «Abrimos las habitaciones en julio y contemplamos la apertura del restaurante para octubre, con capacidad para 150 comensales», relató Ochandiano.