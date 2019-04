Los hijos de familias perceptoras de AES recibirán ayudas para las extraescolares Con esta medida el Ayuntamiento extiende las ayudas a las familias para dar mayor cobertura a los menores. Hasta el momento sólo podían se otorgaban a los que recibían la RGI | Tienen como objetivo que los menores entre los 5 y los 17 años puedan realizar actividades extraescolares :A.E. EIBAR. Miércoles, 3 abril 2019, 00:12

El Pleno municipal ha aprobado las bases de las ayudas dirigidas a familias con menores de entre 5 y 17 años a su cargo que reciben alguna ayuda económica municipal, a fin de subvencionar al 100% las actividades extraescolares de carácter municipal.

Así, la convocatoria del presente ejercicio, que se abrirá en unos meses, incluirá dos importantes modificaciones: también podrán beneficiarse de estas ayudas las familias perceptoras de AES, cuando hasta el momento solo lo podían hacer las perceptoras de RGI o AGI, y serán subvencionables las cuotas de las AMPAS además de, como hasta ahora, el programa de deporte escolar Multikirolak, el programa de tiempo libre 'Afariketan' o la ludoteca de Jacinto Olabe, con el objetivo de que estas familias también puedan acceder a los servicios que les proporcionan las Asociaciones de Padres y Madres.

El Ayuntamiento ha decidido incluir estas mejoras que permitirán, principalmente, ofrecer una mayor cobertura a las familias que reciben las ayudas. En palabras del alcalde, Miguel de los Toyos, «en Eibar, tenemos familias que, aunque no son perceptoras de la RGI o la AGI, tienen escasos recursos económicos para afrontar gastos como los que son objeto de estas ayudas, con lo que considerábamos necesario ampliar las subvenciones también a ellas, además de ampliar el rango de actividades subvencionables».

En la convocatoria que, aprobadas las bases, se publicará en unos meses, se especificarán todos los requisitos que deberán cumplirse para poder acceder a estas ayudas. Desde que este programa se pusiera en marcha en 2016, el Ayuntamiento ha atendido más de 170 solicitudes.

Ayudas por adicciones

También el Ayuntamiento ha aprobado un paquete de ayudas por adicciones.En el mismo Pleno, la edil Mertxe Garate, de EAJ-PNV, reconoció que «nos gustaría no tener que votar ayudas de este tipo, porque significaría que no existen problemas de drogodependencia, pero no es esta la realidad», si bien subrayó la parte positiva al incidir en que «quienes lo solicitan es porque siendo conscientes de su adicción quieren salir de la misma». Estas subvenciones se otorgan a personas con adicciones que reciben tratamiento en centros fuera de Eibar.