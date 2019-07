Las hermanas Ciarán remarán con Zumaia y Lekeitio Ane y Nerea han competido en triatlón y natación durante más de 10 años y ahora lo hacen en remo. Ane y Nerea, de 27 y 23 años, compiten esta temporada en la Liga ETE de traineras en su año de debut en el deporte del remo ANDER CURIEL EIBAR. Miércoles, 3 julio 2019, 00:16

Las hermanas Ane y Nerea Ciarán, de 27 y 23 años respectivamente, se han convertido este año en las primeras remeras federadas en Eibar. Deportistas durante toda su vida, nos cuentan cómo descubrieron este deporte acuático por primera vez: «La pareja de Ane empezó a remar en Mutriku y así empezamos a oír hablar cada vez más acerca del remo», afirma Nerea. «A partir de entonces, empecé a acudir a muchas regatas y fue cuando descubrí lo bonito que es este deporte», añade Ane.

La mayor de las hermanas compitió durante 13 años en triatlón como federada, mientras que su hermana Nerea hizo lo propio en el mundo de la natación, llegando a realizar travesías en aguas abiertas.

Cuando descubrieron que el club de remo de Zumaia había comenzado a buscar chicas para competir esta temporada, apenas se lo pensaron: «Zumaia llevaba 3 años sin sacar equipo femenino y nos dijeron que tenían la intención de competir. Nerea se puso entonces en contacto con ellos a través de Facebook y nos acogieron con los brazos abiertos», confiesa Ane. Sin embargo, tras el primer acercamiento, Nerea acabó fichando por la trainera de Lekeitio, mientras que Ane continúa en Zumaia, por lo que ambas hermanas competirán como rivales durante esta temporada.

Los objetivos que se marcan, aunque a priori puedan parecer simples, no dejan de ser ambiciosos para unas debutantes en el deporte del remo: «Este año queremos aprender. Cuando llegamos el primer día éramos deportistas y estábamos en forma, pero nada más empezar nos dimos cuenta de que este es un deporte muy técnico. La técnica es el pilar fundamental del remo y estamos aprendiendo a adaptarnos, pero ahí estamos, aprendiendo y disfrutando cada entrenamiento que hacemos», destaca Nerea.

Constancia y sacrificio

Compatibilizar el remo con la vida diaria «no es tarea fácil», según las hermanas. En este momento de la temporada, los entrenamientos se realizan de manera íntegra en el agua, por lo que el equipo al completo debe estar disponible para remar. Un factor que, en muchas ocasiones «es complicado, sobre todo si trabajas a turnos y tus horarios no son fáciles», lamenta Nerea. «El remo te quita mucho tiempo, porque aunque igual el entrenamiento no es muy largo, el ir al lugar de entrenamiento ya lleva un buen rato. Entre que te cambias, llevas la trainera al agua... al final te quita toda la mañana. Hemos llegado a salir de casa a las 17.00 de la tarde y volver a las 22.00», añade la joven remera.

Rivales directas en la competición, las hermanas se lo toman de manera deportiva a la hora de afrontar las regatas: «Hay piques pero siempre son de bromas. Sabemos dónde está cada una. Hay un escalón entre los rivales que tiene Nerea y los que tengo yo, por eso no tenemos problemas», confiesa Ane.

Tras las cuatro primeras regatas, la trainera zumaiarra se encuentra en segundo lugar en la clasificación con 39 puntos, mientras que la de Lekeitio permanece sexta con 20, empatada a puntos con Hernani.

Ejemplo deportivo

Sin duda, las hermanas Ciarán son el claro ejemplo de que no es necesario vivir cerca del mar para comenzar a practicar el remo. Pioneras en Eibar, podrían sentar las bases de una nueva generación de jóvenes aficionadas que todavía no se atrevan a dar el paso. «Desde aquí animamos a los jóvenes que quieran adentrarse en este deporte tan bonito», concluyen las hermanas. De momento se cumple el objetivo dedar visibilidad a la mujer, en la sociedad en general y en el deporte del remo en particular, y también disfrutar de lo que a uno le gusta.