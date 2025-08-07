Harrera beroa izan zuen Kezka Dantza Taldeak Bartzelonan

EibarHarrera beroa izan zuen Kezka Dantza Taldeak Bartzelonan
Eibarko dantzariek arrakasta handia izan dute L'Espardenyu FolkFest jaialdian, euskal dantzak Kataluniako hiriburura eramanez
Marcos Rodríguez
Eibar.
Osteguna, 7 abuztua 2025, 21:29
Kezka Dantza Taldeak, Eibarko Klub Deportibo elkartearen baitan diharduen armagin dantza taldeak, harrera beroa jaso du Bartzelonan ospatutako L'Espardenyu FolkFest jaialdian uztailaren 26an.
Kataluniako hiriburuko Poble-Sec auzoan egin zen kultur topaketan, Ukrainako, Peruko, Ibizako eta Kataluniako beste hainbat talderekin batera parte hartu du Kezkak, euskal dantzen erakustaldia eskainiz. Jaialdia Renaixença Esbart taldeak antolatu zuen, eta ikus-entzuleen artean arrakasta handia izan zuen Eibarko dantzarien eta musikarien emanaldiak. Arrateko trokeo-dantzak eta San Juan eguneko soka-dantzaren pasarte batzuk eskaini zituzten Kezkako dantzariek jaialdiaren eszenatoki nagusian.
Guztira 18 kidek osatutako espedizioa izan zen Bartzelonan: 15 dantzari eta 3 musikari. Musikarien artean nabarmentzekoa da Jaume Parra, Badalonako musikari gaztea, trikitixan aditua eta euskara ikasia Katalunian bertan. Parra Roberto Altzerreka eta Danel de Pedro txistulariekin aritu zen Kezkarekin batera. Dantzarien taldea honako hauek osatu zuten: Izar Araolaza, Enara Magunazelaia, Julene Usobiaga, Josu Garate, Ainhoa Larrañaga, Oier Araolaza, Irune Saez, Ane Ajuriagerra, Joanes Lazarobaster, Koldo Maiztegi, Maider Altzibar, Olatz Araolaza, Helene Otaduy, Julene Andres, Amaia Basterrika eta Ekain Araolaza.
Jaialdiaren ekitaldi nagusian, Kezkak Eibarko eta euskal dan-tzen emanaldi berezia eskaini zuen, eta aurreskuaren unean Renaixença taldeko bi arduradun omendu zituzten, kulturarteko zubiak sendotuz.
Dantza-emanaldi ez ezik, tailer praktiko bat ere eskaini zuten Kezkako kideek Bartzelonako herritarrei zuzenduta, euskal dantza batzuk ikasteko eta praktikatzeko aukera eskainiz modu irekian eta parte-hartzailea sustatuz.
Kezkaren parte-hartzea Bar-tzelonako jaialdian kultura trukerako eta euskal dantzaren nazioarteko zabalkunderako urrats garrantzitsua izan zen, eta armaginek bere maila artistikoa eta konpromezua berriro erakutsi zituen nazioarteko agertokian.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.