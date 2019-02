El Haritza no tuvo su día y salió derrotado de su visita al Legazpi

El Haritza Eibar perdió en casa del Legazpi por 27-21. El equipo de Andoni Pérez y Josu Currás no pudo seguir en su buena línea de juego que últimamente estaba firmando, tuvo una mala tarde en todos los aspectos, atascado en ataque y con una defensa que nada tiene que ver con la de los últimos partidos. No le queda más remedio que seguir trabajando. La clasificación en Primera Territorial no se ha movido en la cabeza, sigue el Haritza segundo a punto del Munttarpe de Lezo, que también perdió. El Haritza tiene este fin de semana la ocasión de enmendar la derrota ante el Labarra Taberna Pulpo, equipo zumaitarra ubicado en la zona baja de la clasificación.