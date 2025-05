«Me gusta fotografiar aquello que pasa desapercibido»

Alberto Echaluce Orozco Eibar Martes, 20 de mayo 2025, 20:21 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

El Mayo Fotográfico de Eibar se viste este año de abstracción, arquitectura y geometría con la exposición del fotógrafo José Conceptes. Este artista nacido en Vinaròs (Valencia) en 1978, ha consolidado una carrera internacional centrada en el diálogo entre la luz, la sombra y la estructura urbana. La muestra, que forma parte de la programación cultural de Eibar, ofrece una ventana singular a su obra más reconocida: 'La doble mirada: arquitecturas del vacío'.

Conceptes, formado en la escuela de artes visuales Joso de Barcelona entre 1997 y 2001, sorprende por su meticulosidad y su dominio del blanco y negro. «En mi opinión, el blanco y negro refuerza la mirada del espectador. Da cierto dramatismo. El color no me aporta nada, pienso que despistaría incluso la visión», asegura. La elección de eliminar el color responde a una intención clara: enfatizar formas, texturas y vacíos.

Su obra busca destacar lo inadvertido, aquello que escapa a la mirada rápida del transeúnte. «Busco lo que nadie quiere fotografiar y llamar la atención al que ve mi obra. Me gusta lo grande, lo inmenso, y que no sea tan obvio. Quiero que la gente no reconozca a simple vista, que le pique la curiosidad», confiesa. Esta búsqueda constante de una nueva perspectiva convierte a sus series en reflexiones visuales que requieren tiempo y atención.

Entre sus proyectos más notables están también 'Ecos de luz y sombra', 'Hyperion', 'Benelux', 'Nada es lo que parece', o 'Un mundo fractal', donde la arquitectura urbana y la abstracción son protagonistas. Su técnica y sensibilidad han sido reconocidas en galerías internacionales de Taichung, Seúl, Hong Kong, Singapur o Barcelona. Además, su presencia en plataformas como Artsy y LensCulture consolida su lugar entre los referentes de la fotografía conceptual contemporánea.

Tras la inauguración de su obra en Portalea, Conceptes explicó su proceso de trabajo: «Estoy especializado en arquitectura. Procedo del mundo del diseño y de la geometría. Juego mucho con las formas, especialmente las rectas, y me gusta la investigación visual. Quiero estar abierto a interpretaciones y a varias lecturas. El espectador debe elegir lo que quiere observar». Su propuesta no impone significados, sino que invita a la interpretación libre.

En su serie sobre Nueva York, ciudad que ha visitado en distintas etapas, reconstruye su relación visual con el espacio urbano. «En mi primera visita, apenas estaba dando mis primeros pasos en la fotografía. La ciudad me deslumbró. Años después, regresé con una mirada más refinada. Los rascacielos se transformaron en lienzos que narraban historias de innovación y vida urbana».

Uno de los trabajos que mejor recuerda tuvo especial eco en El País, donde publicó su fotoensayo 'Los cimientos de la civilización después de la pandemia'. En él, Conceptes retrataba diferentes ciudades durante y tras el confinamiento, planteando una lectura metafórica del impacto colectivo. «Después de aquella apocalipsis quisimos dar una idea metafórica. Reflejábamos que, pese a todo, seguimos vivos».

Próximamente, en la televisión se podrá observar otro trabajo importante sobre una visita realizada a Egipto, una experiencia que define como «un cambio de lenguaje visual».

En este proyecto, que pronto verá la luz en formato documental televisivo, dejó atrás el hormigón y exploró las formas arquetípicas y ancestrales del paisaje egipcio, volviendo a centrar su atención en las texturas naturales.

La obra de Conceptes no busca sólo el deleite estético, sino la creación de un vínculo reflexivo con el espectador. «Cada persona tiene un punto de vista diferente. Yo puedo trasladar una idea, pero quien lo mira puede ver otra cosa totalmente distinta», señala. Su misión no es dictar, sino sugerir.

En definitiva, la exposición de José Conceptes en el Mayo Fotográfico de Eibar representa una oportunidad para adentrarse en un universo visual donde la arquitectura y la luz se convierten en narrativa. Su capacidad de ver lo invisible, de construir con vacíos y resaltar lo que no se mira, lo convierten en uno de los nombres más estimulantes del panorama fotográfico actual. No es la primera vez que mantiene una relación con Eibar. «En el 2007 participé en un concurso y cuando me invitaron a participar, ahora, me dio mucha alegría que se acordaran de mí».

La exposición 'La doble mirada: arquitecturas del vacío' está abierta en Portalea hasta el día 26. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 9.00 a 21.30 horas, y los sábados, domingos y festivos de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Además de la exposición de Conceptes, se cuentan otras muestras como 'La silla roja' de Gracia de la Hoz, '7x7' de Juan Antonio Palacios y «Realidades convergentes» de José Ramón San José. En el Topaleku se puede ver la exposición del Club Deportivo y en el bar de Portalea la muestra de José Carlos Romero.

