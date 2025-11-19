Los grupos musicales afinan sus instrumentos por Santa Cecilia

Todas las agrupaciones musicales de Eibar tienen ya afinados sus instrumentos para celebrar Santa Cecilia, patrona de los músicos, a lo largo de este fin ... de semana. El programa combina pasacalles, serenatas nocturnas, misa cantada y un concierto de alto nivel en el Coliseo, con la participación de músicos de todas las edades y estilos.

Los primeros en abrir fuego serán los alumnos de la Escuela de Música de Eibar, que celebrarán Santa Cecilia este viernes con dos pasacalles por la tarde. Entre las 17.00 y las 19.00 horas recorrerán las calles en kalejira junto a la txaranga Ustekabe, llevando la música a pie de calle y acercando el ambiente festivo a los distintos barrios.

Banda de Música Concierto el domingo, a las 12.30 horas en el Coliseo con 'Amparito Roca', el preludio de 'La Revoltosa', 'Czardas', 'Danzón n.º 2', la 'Obertura 1812' y una selección de temas de Duke Ellington. La banda también protagonizará la serenata y la kalejira nocturna,el sábado a las 00.00 horas.

Musika Eskola Abre las celebraciones el viernes, de 17.00 y las 19.00 horas, con kalejira junto a la txaranga Ustekabe. Alumnos de txistu y trompeta se unirán a Usartza para una kalejira desde Urkizu hasta Unzaga y vuelta, entre las 19.30 y las 21.00 horas

Coro parroquial Domingo, a las 12.30 horas en la misa de la iglesia de El Carmen.

A continuación, la tarde dará paso al protagonismo del txistu y del metal. Los alumnos de txistu y trompeta enlazarán con los músicos de Usartza Txistu Taldea para realizar una kalejira que comenzará a las 19.30 horas y se prolongará hasta las 21.00, con salida en la plaza de Urkizu, paso por Unzaga y regreso al punto de partida. En el repertorio no faltarán pasacalles, melodías para cantar en grupo y, por supuesto, la tradicional 'Santa Cecilia', que pondrá banda sonora a una de las noches más especiales del año para los aficionados eibarreses.

La celebración también tendrá su reflejo fuera de la ciudad. El Orfeón Debabarrena volverá a celebrar un año más la festividad de Santa Cecilia en Ermua.

El coro parroquial ofrecerá su repertorio en la misa de las 12.30 horas del domingo, en la parroquia de El Carmen, y completará la jornada con una comida de fraternidad que servirá para reforzar los lazos entre sus integrantes.

Uno de los momentos más esperados llegará en la noche del sábado, con la Serenata de Santa Cecilia, que este año alcanza su 71ª edición. Con motivo de la efeméride, el Ayuntamiento ha editado un repertorio especial con habaneras y marchas, pensado para ofrecer una actuación diferente al resto, tanto por el espacio —las propias calles de la ciudad— como por la actitud del público, que no se limita a escuchar, sino que entona las canciones y baila al son de la música. Entre las piezas más queridas figura 'Cielito', el tango compuesto por Agustín Zuloaga Aldecoa, una de las melodías más estimadas en Eibar, que volverá a sonar acompañada de otros temas populares y de música sudamericana. Las hojas con las letras se han repartido en los bares Trinkete y Ongi Etorri, así como en el Coliseo y en Portalea, para animar a los vecinos a sumarse al canto colectivo.

El broche de oro llegará el domingo, con el concierto de la Banda de Música de Eibar en el Teatro Coliseo, a las 12.30 horas. Su director, Andoni Vázquez, no duda en calificarlo como «el concierto más difícil del año» para la formación. En sus palabras, «en cualquier otro concierto, cualquier obra que toquemos el domingo sería la obra más significativa o difícil de ese concierto, y esta vez las tocaremos todas en uno solo». El programa está a la altura de esa afirmación: se iniciará con el pasodoble 'Amparito Roca', de J. Teixidor, coincidiendo con el centenario de su composición, y continuará con el preludio de la zarzuela 'La Revoltosa', de R. Chapí. Uno de los momentos más singulares será la interpretación de 'Czardas', de V. Monti, con el tubista de la banda, Jesús Rioja, como solista. No es habitual que la tuba asuma ese papel protagonista y Vázquez adelanta que será «muy espectacular, porque no es un instrumento al uso para actuar como solista». El programa se completa con 'Danzón n.º 2', de Arturo Márquez, la imponente 'Obertura 1812', de Piotr Ilich Chaikovski, y una adaptación con canciones del legendario jazzista Duke Ellington, en un recorrido sonoro que llevará al público de los pasodobles a la música sinfónica y el swing .

Las entradas para el concierto pueden adquirirse a través de Kutxabank y, según el director, la venta avanza a buen ritmo. Finalmente, la Banda confía en llenar el Coliseo y recibir el apoyo del público en un espectáculo que combina exigencia técnica y tradición.