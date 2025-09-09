Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La recogida de bicicletas para Senegal aún sigue en marcha.

Eibar

El grupo de solidario con Senegal se plantea entregar 1.000 bicicletas

A. E.

EIBAR.

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27

El grupo solidario con Senegal se plantea entregar 1.000 bicicletas para permitir a niños y niñas recorrer más de cinco kilómetros diarios para acceder a la educación. La solidaridad eibarresa ha vuelto a ponerse en marcha, esta vez sobre dos ruedas.

Durante el día de ayer tuvo lugar la recogida de bicicletas de segunda mano organizada por la ONG Baobab, dentro de su proyecto global 'Bicicletas para la educación', destinado a facilitar el acceso escolar a niños y niñas de zonas rurales de Senegal.

Gracias a esta iniciativa, cerca de medio centenar de bicicletas serán trasladadas a un taller donde se les realizará los ajustes y revisiones necesarias para que lleguen en condiciones óptimas a su destino africano. «Cada bicicleta representa mucho más que un vehículo: es una oportunidad real de mejorar el acceso a la educación», destaca Mikel Porto, promotor local de la campaña. Los escolares a los que irán destinadas estas bicicletas deben recorrer más de cinco kilómetros diarios para acudir a clase. Muchas veces, ese trayecto se realiza a pie, obligándoles a levantarse antes del amanecer y regresar ya de noche, con un esfuerzo físico considerable. «Esta dureza diaria genera un alto porcentaje de absentismo escolar, por lo que la bicicleta se convierte en una herramienta clave para garantizar su educación», señala Porto.

La recogida, coordinada con una furgoneta procedente de Zumarraga, incluyó parada en Eibar, aunque aún quedan algunas bicicletas por recoger en el depósito municipal de Matxaria. Las próximas remesas seguirán el mismo proceso de revisión antes de ser enviadas a Senegal.

La campaña sigue abierta y todas las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo contactando con el organizador a través del teléfono 610 340 241 o del correo electrónico mikelporto7127@gmail.com. Cada nueva bicicleta es una inversión directa en el futuro de un niño o niña, en su derecho a aprender y en su posibilidad de soñar con un futuro mejor.

